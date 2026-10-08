Cristian Toro cubre así la vacante que dejó Carla Toscano tras abandonar la política por "coherencia" y salud, siendo la "causa última" su expulsión de la formación

Se sumará así al Grupo Municipal de Vox, compuesto hasta ahora por los ediles Arantxa Cabello --portavoz-- y Fernando Martínez Vidal

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MadridCristian Isaac Toro Carballo, campeón olímpico de piragüismo, ha jurado su cargo como concejal del Ayuntamiento de Madrid por Vox, cubriendo así la vacante que dejó Carla Toscano tras abandonar la política por "coherencia" y salud, siendo la "causa última" su expulsión de la formación.

A sus 34 años, Cristian Toro ha tomado posesión del acta durante el Pleno extraordinario de este jueves en el Palacio de Cibeles para para dar luz verde a dos planes especiales aprobados inicialmente en Junta de Gobierno, el que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje en más de 240 parcelas de uso industrial, y el que adapta la normativa para poder implantar vivienda protegida en alquiler no solo en parcelas calificadas para uso terciario oficinas sino también en hospedaje y dotacional privado.

Cristian Toro, del oro olímpico a concejal de Vox en Madrid

El nuevo edil ocupaba el número seis de la candidatura con la que Vox concurrió a las elecciones municipales de 2023, encabezada por Javier Ortega Smith, hoy concejal no adscrito tras su expulsión, junto a Ignacio Ansaldo, también expulsado.

Ahora, Toro se sumará así al Grupo Municipal de Vox, compuesto hasta ahora por los ediles Arantxa Cabello --portavoz-- y Fernando Martínez Vidal.

Nacido en La Asunción (Venezuela) en 1992 y criado en Lugo, Galicia, conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 en la prueba de K2 200 metros junto a Saúl Craviotto. Estudió Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

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Su palmarés incluye también medallas de plata en campeonatos mundiales y de oro en europeos. En enero de 2024 se despidió de la alta competición, con 31 años.

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Su incorporación a Cibeles supone un nuevo paso en su trayectoria política, después de presentarse a las municipales de 2023 y ser nombrado portavoz nacional de Deportes de Vox en marzo de 2026.

Activo en las redes sociales, recientemente se ha pronunciado en estos términos respecto al mensaje de condolencias de Pedro Sánchez por la muerte de Maricarmen, la octogenaria cuyo desahucio se convirtió en símbolo de las protestas por la vivienda en el país: "Pronto será España quien te desahucie a ti de La Moncloa, pero tranquilo, con suerte te reservan habitación junto a alguno de tus exsecretarios".