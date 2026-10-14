Juanma Moreno ha pedido "no perder el compromiso colectivo" contra el bullying a un año de la muerte de Sandra Peña

La madre de Sandra Peña cuenta que recibió el mensaje de una niña que quería suicidarse: "Fuimos a comisaría y a día de hoy sigue viva"

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SevillaLa muerte de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, atraviesa este miércoles, 14 de octubre, su primer aniversario. Un año después, aquel día que "paralizó" la vida de su familia marca aún su día a día, aunque asisten expectantes a cómo su hija se ha convertido en un "símbolo" que ha "despertado" el debate sobre el acoso escolar pero cuyo fallecimiento, sin embargo, aún deja "muchísimas preguntas sin responder" y aguarda aún una sanción "ejemplarizante" por parte de la Junta de Andalucía al colegio.

"Ha pasado un año, sí. Pero podría haber pasado más, o menos, porque los meses han pasado. A nosotros, en ese momento, se nos paralizó la vida", ha detallado Zara Villar, la madre de Sandra, en declaraciones a Europa Press. Desde entonces, la familia asegura haber "sobrevivido cada día" a la "ausencia física de Sandra". Este desgaste emocional que la progenitora lamenta no ha impedido, sin embargo, que durante el transcurso de los meses hayan mantenido el foco de su lucha en esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y, en particular, por qué "no se hizo nada" para evitar la situación que llevó a Sandra a precipitarse desde la azotea del edificio en el que se encontraba su hogar familiar apenas unos minutos después de finalizar la última clase del día.

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La denuncia de sus padres: "No se abrieron los protocolos"

Al respecto, Villar señala con rotundidad la "falta" de implicación de los docentes en la protección de su hija, una tarea que, a su parecer, recae sobre los profesores durante la jornada escolar, algo que, en el caso de su hija "no hicieron", según lamenta. "Con Sandra falló el personal docente. Son los garantes de nuestros hijos mientras están en el centro escolar. Sandra fallece por un suicido debido a la lesión psíquica que le provocó el acoso escolar", ha argumentado.

Ello, en referencia a una de las protestas permanentes que la familia ha llevado a cabo a lo largo de estos meses, al insistir en que la dirección del Irlandesas Loreto aseguró que llevaría a cabo la apertura de dos protocolos con los que cuenta la Junta de Andalucía, el correspondiente a la prevención y actuación frente acoso escolar y frente a conductas relacionadas con la autolisis, algo que, finalmente, no llegó a suceder.

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"Con Sandra no se hizo nada de eso, no se abrieron los protocolos. Y desde luego, si no se abren, no funcionan. Hubieran sido una red de apoyo fundamental para ella, para su protección", ha señalado. Por eso, a su parecer, una de las lecciones principales a extraer tras la muerte de Sandra es la necesidad de "mirar de frente" el acoso escolar y no tratar esta problemática "como si fuese únicamente una cosa de niños", pues "no por eso tiene menos importancia". "Todo lo contrario, esto te deja marca para toda la vida".

Alzar la voz

Pese a encontrarse en el "peor momento" de sus vidas, los padres de Sandra decidieron "alzar la voz" para trasladar a los medios de comunicación, y en consecuencia a la opinión pública, su estupefacción al entender que el centro no había activado los mecanismos pertinentes para proteger a su hija. "Decidimos alzar la voz por Sandra y por todos los niños silenciados", ha descrito Villar, incidiendo además en que, a su parecer, la acogida que ha recibido el caso de su hija responde a un factor clave: "El acoso escolar era un tema que estaba silenciado y, con Sandra, pudo destaparse".

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"Para mi no hay nada más importante que nuestra hija, es lógico. Pero es curioso cómo lo ha recibido la gente. Ha sido como un 'basta ya'. Parece que el acoso escolar era un grito a voces que estaba silenciado. Creo que la sociedad, las familias e incluso el personal docente se ha sentido identificado. Eso es lo que recibimos", ha añadido. Por ello, esperan que el caso de Sandra sea "un antes y un después" en materia de acoso escolar pues la familia espera que la "falta" de acción siente precedente.

Moreno pide "no perder el compromiso colectivo" contra el bullying a un año de la muerte de Sandra Peña

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha llamado este martes a "no perder nunca el compromiso colectivo" en la lucha contra el bullying coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima presuntamente de acoso escolar.

"Hoy se cumple un año de la trágica pérdida de la joven sevillana Sandra Peña. Su muerte zarandeó las conciencias y despertó una emotiva ola de solidaridad. No perdamos ese compromiso colectivo nunca", ha publicado Moreno en sus redes sociales.

Junto a ello, el jefe del Ejecutivo andaluz traslada un "cariñoso recuerdo a su memoria" y un "fuerte abrazo" a los padres de Sandra Peña, "que siguen luchando cada día contra el bullying".

Las últimas novedades del caso

Una de las últimas novedades del caso fue el reciente archivo de la querella penal interpuesta por los padres contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables "adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida", si bien remarcaba que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".

Ahora la familia queda a la espera de la vía civil y reclama una sanción "ejemplarizante" por parte de la Junta de Andalucía, que debe decidir si retira el concierto al centro educativo en caso de acreditar infracción muy grave. Además están pendientes las conclusiones por parte de la Fiscalía de Menores de Sevilla sobre las tres menores investigadas por un presunto caso de bullying a Sandra.

La vandalización del altar de Sandra Peña

Otra de las noticias que ha rodeado el caso en los últimos días ha sido la vandalización del altar improvisado en su memoria de Sandra Peña. El altar tenía que ser retirado el pasado domingo 11 de octubre después de que volviera a ser vandalizado en el barrio de San Carlos de Sevilla, a escasos días de que se cumpla un año de su muerte.

Durante la madrugada de este pasado sábado, desconocidos esparcieron pintura blanca sobre las flores, velas, fotografías y mensajes de recuerdo depositados junto a la cancela del edificio donde residía la menor con su familia.

La pintura alcanzó también el acerado colindante, lo que requirió la intervención de operarios de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, para retirar los desperfectos y adecentar el espacio. Este lugar fue objeto de otro episodio vandálico a mediados de mayo, cuando lo pintaron con espray.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.