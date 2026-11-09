Los gatos también necesitan beber más agua en determinadas épocas del año: así puedes ayudarles

Marta Egea 09 NOV 2026 - 06:45h.

Los gatos no siempre obtienen toda el agua directamente del bebedero, la comida húmeda puede ayudar a aumentar la ingesta de líquidos

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MadridLos gatos tienen fama de beber poca agua. No es extraño convivir con uno y casi no verlo acercarse al cuenco durante el día, sobre todo si come habitualmente comida húmeda. Sin embargo, que su comportamiento sea diferente al de un perro no quiere decir que la hidratación sea menos importante. Todo lo contrario: el agua resulta fundamental para regular su temperatura corporal, mantener el equilibrio de electrolitos, favorecer la digestión y garantizar el funcionamiento adecuado de los órganos.

Además, sus necesidades pueden cambiar. Durante las épocas más calurosas hay que prestar más atención a que siempre dispongan de agua fresca, mientras que ciertas enfermedades, episodios de vómitos o diarrea y algunos tratamientos pueden aumentar el riesgo de deshidratación.

¿Cuánta agua necesita un gato?

No existe una cantidad similar para todos, ya que tienen mucho que ver el peso, la alimentación, la temperatura ambiental, la actividad y el estado de salud. Como orientación serían unos 52 mililitros al día por kilogramo de peso corporal.Pero hay un detalle esencial: no toda esa cantidad tiene que proceder del bebedero.

Los gatos también obtienen agua de los alimentos. La comida húmeda puede contener alrededor de un 70-80% de agua, mientras que el pienso seco presenta un porcentaje mucho menor. Por eso, un gato alimentado principalmente con comida húmeda puede acercarse poco al bebedero y, aún así, estar bien hidratado.

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Si la alimentación se basa principalmente en pienso seco la cosa cambia, y el gato tendrá que disponer más del bebedero.

Cuando hay calor hay que prestar más atención

El agua debe estar disponible todo el año, pero cuando aumentan las temperaturas resulta todavía más importante vigilar la hidratación. Durante el verano se debe garantizar constantemente el acceso a agua fresca. Una fuente de agua corriente puede animar a algunos gatos a beber más. Si salen al exterior, también debe existir agua accesible fuera de casa.

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En España esto adquiere especial importancia durante los episodios de altas temperaturas del verano, pero también en los últimos días de primavera o principios de otoño si sigue haciendo calor. Los gatos suelen buscar de manera natural lugares frescos, reducen su actividad durante las horas más calurosas y pueden pasar buena parte del día descansando. Eso no quiere decir que haya que despreocuparse. Además de agua, deben disponer de zonas frescas y sombreadas y nunca quedar encerrados en espacios en los que puedan alcanzar temperaturas elevadas.

Las fuentes de agua pueden ayudar, pero no todos los gatos las quieren

Una imagen muy común es la de un gato intentando beber directamente del grifo. Por eso se piensa que todos prefieren el agua en movimiento, pero la realidad es más compleja. Algunos gatos aumentan su consumo cuando disponen de una fuente, pero también hay diferencias individuales.

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Por tanto, comprar una fuerte no va a garantizar automáticamente que el animal vaya a beber más. De hecho, se recomienda introducirlas progresivamente. Puede dejarse primero la fuente en su ubicación definitiva sin encenderla para que el gato pueda investigar, añadir posteriormente el agua y poner finalmente el motor en marcha cuando se haya acostumbrado al objeto.

También es importante el ruido. Un motor muy sonoro o las vibraciones pueden resultar desagradables para ciertos gatos. Colocar la fuente sobre una superficie que amortigüe la vibración puede ayudar. Por supuesto, una fuente no significa olvidarse de la limpieza. El agua debe estar fresca y el recipiente limpio.

Colocar varios bebederos

Esta es una estrategia muy sencilla. En lugar de disponer únicamente de un solo recipiente, pueden colocarse varios en distintas habitaciones de la casa. Esto hace que el acceso sea más fácil y permite descubrir dónde prefiere beber cada gato. La ubicación para ellos es importante.

Los conflictos entre animales pueden provocar que un gato tenga dificultades para acceder a un cierto bebedero. En hogares con varios gatos, depender de un sólo punto de agua puede ser poco práctico.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los gatos pueden rechazar el agua que lleva demasiado tiempo estancada.Además, hay que colocar tanto los recipientes de comida como de agua alejados del arenero para evitar contaminación.

La comida húmeda aumenta su hidratación

Siempre se suele pensar que cuánto bebe el animal es importante, pero no se tiene en cuenta que mucha de esa agua puede llegar a través del alimento. Los alimentos húmedos presentan un contenido de agua muy superior al pienso seco. Por eso, incorporar alimentación húmeda completa y equilibrada puede ser una gran estrategia para aumentar la ingesta total de agua.

Para introducir este tipo de comida, debe hacerse gradualmente, ya que modificar de golpe la textura de un alimento que le gusta puede conseguir el efecto contrario y que deje de comerlo. Cualquier cambio debe ser gradual y respetando las preferencias del gato.