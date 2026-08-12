Manuel Pimentel Cádiz, 12 AGO 2026 - 04:45h.

El eclipse solar del 2 agosto de 2027 será total en 115 municipios de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, donde se verá en casi toda la provincia

Claves y zonas de Andalucía donde ver mejor el eclipe de sol de agosto: Almería será la provincia más privilegiada

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A pocos días del gran acontecimiento astronómico del año con el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, Andalucía ya se prepara para el siguiente, que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Será el segundo eclipse de sol en menos de un año visible desde España y el primero en más de un siglo cuya franja de totalidad abarcará el sur de península.

El eclipse de este 2026 en Andalucía será parcial y se verá mejor cuanto más al oeste y al norte. El porcentaje de sol que tapará la luna oscilará aproximadamente entre el 97% y el 93% (de este a oeste), y solo podrá verse en su totalidad en el norte de España.

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Pero los andaluces que no puedan desplazarse al norte del país para disfrutar del fenómeno al completo, o no puedan permitirse los disparados precios a causa del eclipse, tendrán una segunda oportunidad de oro dentro de un año.

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La Junta se prepara para el eclipse

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 podrá ser observado en su máximo esplendor o, mejor dicho en su máximo nivel de penunbra, en gran parte del territorio andaluz y en el norte de África. Además, será uno de mayor duración y un evento que no volverá a repetirse hasta el año 2.114.

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Al tratarse de un acontecimiento de gran repercursión científica e internacional, la Junta ha realizado una evaluación previa para anticipar la logística y la seguridad de este evento astronómico de gran calado. También se ha llevado a cabo una estimación sobre el terreno de las mejores zonas de observación en Anducía.

Dónde se verá mejor

La franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería. En concreto, el eclipse del verano de 2027 será total en 115 municipios de estas cuatro provincias.

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En Cádiz, se podrá ver de manera total en la mayor parte de la provincia: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villaluenga del Rosario.

En cuanto a Málaga, el fenóneno será visible en su totalidad en las localidades de Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Almáchar, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, Cártama, El Burgo, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Málaga, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y Yunquera.

Los municipios de Granada desde los que se verá por completo el eclipse son 16: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa, Vélez de Benaudalla e Ítrabo. En la provincia de Almería será visible desde Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.

Pruebas complementarias

Un año antes del evento, se ha relizado una valoración de los espacios de estas localidades con capacidad para acoger visitantes, detectar puntos conflictivos y estudiar las medidas necesarias para ordenar el tráfico, evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad, tal y como informa la Junta en una nota.

Esta jornada de evaluación no busca reproducir la posición exacta del Sol, sino conocer las condiciones que presenta el territorio durante uno de los periodos de mayor afluencia turística del verano. Esta fecha ofrece una primera imagen real de los desplazamientos, la ocupación de los espacios públicos y la capacidad de los principales accesos.

El eclipse total de 2027 coincinde con el periodo estival, que puede atraer a miles de personas hacia los mejores puntos de observación como lo es precisamente, el litoral andaluz

Días espejo

La prueba llevada a cabo el domingo no debe confundirse con los denominados días espejo, sino que se trata de pruebas complementarias, según explica el investigador del Instituto Astrofísico de Andalucía (IAA-CSIC), Alejandro Sánchez de Miguel.

En los días espejo, como el que se desarrollará el 10 de mayo de 2027, el Sol está prácticamente en la misma posición que durante el eclipse, algo necesario para realizar una simulación previa al día del eclipse.

En las evaluaciones lo que se reproduce es el contexto turístico y logístico del evento. Los días espejo, en cambio, permiten estudiar la posición del Sol en el cielo para comprobar su altura, la orientación y la existencia de obstáculos visuales como edificios o árboles desde cada emplazamiento concreto.

El eclipse más largo

Mientras el eclipse total de este año 2026 tendrá una duración de apenas 2 minutos, el del 2 de agosto de 2027 será uno de los más largos del siglo. Su punto máximo se alcanzará en Egipto, donde la totalidad durará 6 minutos y 23 segundos.

Se producirá por la maána, alrededor de las 10:47 horas, por lo que la elevación del sol permitirá una observación más fácil del eclipse, que también será visible de forma parcial en el resto de España.

Después de este evento, habrá una última oportunidad con un eclipse anular de sol -eclipse en el que la luna se antepone al sol, sin taparlo por completo- que tendrá lugar el 26 de enero de 2028.