El máximo responsable de la DGT recuerda a los conductores que no utilizarla también podría comportar problemas con los atestados y las aseguradoras

Confirmado por la DGT: la baliza V16 caduca y habrá que cambiarla con los años debido a uno de sus componentes clave

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha emplazado este viernes a los conductores a que no salgan de vacaciones este verano sin una baliza V-16 en la guantera y ha avanzado que ya se han homologado radares móviles para controlar la velocidad en las zonas de obras, donde habitualmente no se respetan las restricciones.

Baliza V-16 en la guantera

Navarro ha participado este viernes en el Foro de la Nueva Economía en el Hotel Ritz de Madrid, un acto presentado por el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, en el que ha destacado que cinco ministros del Interior de diferentes gobiernos han confiado en él para estar al frente de la dirección de tráfico.

Sanz de Barros ha subrayado asimismo que Pere Navarro es el director de la DGT que "más ha contribuido a reducir el número de víctimas" en las carreteras, y a que España sea "una referencia internacional en seguridad vial".

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Navarro ha enfatizado que los conductores deberán llevar la baliza V-16 en la guantera este verano porque es obligatorio colocarla en el vehículo en caso de accidente.

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Así, ha dejado claro que, en caso de que un conductor tenga un accidente este verano y no tenga la baliza colocada encima del vehículo, la policía le sancionará porque su uso es obligatorio.

Además, ha avanzado que no utilizarla también podría comportar problemas con los atestados y las aseguradoras: "Poco a poco irá entrando todo esto. Tiempo y paciencia, que es lo que no tenemos".

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Además, Navarro ha asumido la "parte de responsabilidad" que le corresponde a la dirección general, ya que ha reconocido que la campaña de comunicación sobre esta baliza podría haberse hecho "mucho mejor". "Pero tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V-16 en la guantera", ha zanjado.

Nuevos radares en zonas de obras

Al referirse a la problemática del exceso de velocidad, Navarro ha apuntado que la manera de frenarlo es a través de radares y, en este sentido, ha avanzado que se implementarán "radares sobre ruedas" en zonas de obras, que ya están homologados.

"En zonas de obras en las que se reduce la velocidad normalmente no se cumple esta reducción. Vamos a reforzarlo con estos radares con ruedas en las zonas de obras en las que hay gente trabajando", ha desarrollado el director de la DGT.

Según ha explicado Navarro, las salidas de vía representan la mitad de los siniestros mortales en carretera, y se ha puesto en marcha un estudio "en profundidad" sobre estos sucesos.

Pasos adelante en el vehículo autónomo

En su conferencia, Navarro también ha abordado la situación del vehículo autónomo, para el que se han expedido un total de 16 autorizaciones de pruebas en España, que tienen una vigencia de dos años y permiten a las empresas hacer pruebas con estos vehículos.

A nivel legal, Navarro ha explicado que en la Ley de Tráfico habrá un nuevo título que regulará las responsabilidades y garantizará su funcionamiento. En estos momentos, la dirección ya tiene los primeros borradores del texto de responsabilidades, y está pendiente de reuniones con los ministerios de Economía y Justicia.

"No renunciamos a liderar este tema en Europa", ha enfatizado Navarro.

A criterio del director general, la implementación del coche autónomo empezará con el taxi, y también en parte del parque de coches de alquiler.