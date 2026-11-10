Una tecnología que ya montan muchos coches nuevos está cambiando la forma de conducir de millones de personas

Se trata de un sistema que detecta el límite de velocidad de cada tramo por el que circula el vehículo y avisa al conductor

Conducir de una determinada forma durante el verano puede hacer que el coche consuma bastante más combustible

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Todos los coches nuevos matriculados en la Unión Europea desde el 7 de julio de 2024 llevan un sistema técnico integrado que detecta el límite de velocidad de cada tramo por el que circula el vehículo y avisa al conductor cuando el propio coche supera esa cifra. Se llama Asistente Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés) y forma parte del paquete regulatorio europeo General Safety Regulation (GSR2) que también obliga a incorporar aviso de somnolencia, mantenimiento involuntario de carril, frenada automática de emergencia, cámara de marcha atrás y otros tres asistentes.

La cifra de vehículos en España asciende ya a cerca de un millón de matriculaciones desde el momento de entrada en vigor de la norma, y crece cada mes a razón de aproximadamente 80.000 unidades adicionales. Para poner el contexto en perspectiva, la última campaña de vigilancia de velocidad de la DG terminó con 69.231 conductores denunciados en apenas siete días. El ISA busca precisamente reducir esa cifra actuando sobre el propio comportamiento del conductor antes de que la infracción se consume.

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Cómo funciona este sistema

El sistema combina tres fuentes de información distintas para determinar el límite de velocidad aplicable en cada tramo concreto de la vía por la que circula el coche.

Una cámara delantera (habitualmente situada en la parte superior del parabrisas, detrás del espejo retrovisor interior) que emplea software de reconocimiento visual para leer las señales verticales de limitación de velocidad y los paneles luminosos que aparecen en la propia carretera.

(habitualmente situada en la parte superior del parabrisas, detrás del espejo retrovisor interior) que emplea software de reconocimiento visual para leer las señales verticales de limitación de velocidad y los paneles luminosos que aparecen en la propia carretera. GPS del vehículo con cartografía integrada, cuyas bases de datos incluyen los límites por defecto de cada tramo.

con cartografía integrada, cuyas bases de datos incluyen los límites por defecto de cada tramo. Información procedente de la señalización digital y de la comunicación directa con la infraestructura viaria, tecnología conocida como V2X (Vehicle-to-Everything).

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La unidad de control central del coche procesa las tres fuentes de información en tiempo real, contrasta discrepancias entre ellas y determina el límite aplicable en cada momento. Cuando el propio conductor supera esa cifra, el sistema activa alguno de los cuatro niveles de intervención previstos por la norma europea.

El nivel informativo básico se limita a mostrar en el cuadro de instrumentos o en el head-up display la señal de limitación, a veces cambiándola de color cuando se supera, para que el conductor la tenga presente en todo momento. El aviso sonoro añade un pitido acústico repetitivo que se activa cada vez que la velocidad rebasa el límite. El aviso háptico introduce una vibración en el volante o una resistencia adicional en el pedal del acelerador. La intervención activa reduce las revoluciones del motor para adaptar la velocidad al límite aplicable, sin llegar nunca a accionar los propios frenos —la propia norma prohíbe expresamente al sistema frenar el vehículo por sí mismo—.

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Qué puede y qué no puede hacer

Un punto operativo relevante distingue al ISA de otros sistemas de asistencia como el control de crucero adaptativo o la conducción semiautónoma de nivel 2. El ISA no toma decisiones autónomas de conducción. No frena. No cambia de carril. No maneja la dirección. Solo interpreta el límite y avisa cuando el conductor lo supera. El control final del vehículo permanece siempre en manos del propio conductor, que puede acelerar por encima del límite si la situación de emergencia lo exige (adelantamiento urgente, esquiva de un obstáculo, incorporación a autopista con vehículos rápidos).

El sistema puede desactivarse manualmente cada vez que se arranca el coche, habitualmente mediante un botón situado en el volante o en la consola central o mediante un menú del propio ordenador de a bordo. La normativa europea exige, sin embargo, que el sistema se reactive automáticamente en cada nuevo arranque del vehículo. Es decir, la desactivación no es permanente. Cada vez que el conductor arranca el coche por la mañana, el ISA se enciende por defecto y avisa hasta que el propio conductor lo apaga de nuevo si así lo prefiere.

Para el conductor que se enfrenta por primera vez al ISA en un coche recién estrenado, la recomendación práctica de las asociaciones de automovilistas es dejarlo activado durante las primeras semanas para familiarizarse con su funcionamiento antes de decidir si conviene desactivarlo en cada trayecto o mantenerlo permanentemente activo. La curva de aprendizaje es corta —dos o tres semanas de conducción cotidiana bastan— y permite comprobar en el propio vehículo cómo se comporta el sistema en las vías por las que el conductor circula habitualmente.