El compañero de habitación del anciano fallecido no necesitaba asistencia y sí pudo huir

La causa del incendio de la residencia de Zaragoza podría ser la explosión de una bombona de oxígeno

ZaragozaEl anciano de 93 años que ha muerto por inhalación de humo tras un incendio en una residencia en Zaragoza no podía valerse por sí mismo y no pudo salir de su habitación, mientras que su compañero no necesitaba asistencia y sí pudo huir.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien se ha trasladado hasta la residencia al conocer el suceso la madrugada del sábado, acompañada de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

19 heridos

La explosión, que dejó una importante cantidad de humo, se produjo el viernes en torno a las 23.10 horas en la residencia DomusVi Zalfonada, en el número 56 de la calle Salvador Allende de Zaragoza, en la habitación del fallecido, en la planta baja del centro.

Como consecuencia de la explosión, 19 personas resultaron heridas también por intoxicación y fueron evacuadas en ambulancias a diferentes hospitales -Miguel Servet, Clínico, Provincial y Royo Villanova- en estado leve o moderado, según la consejera de Bienestar Social y Familia.

DomusVi tiene capacidad para 150 personas, pero en el momento de los hechos había 132 residentes, de ellos 45 en la planta baja afectada: el fallecido, los 19 heridos y otros 25 que fueron reubicados (cuatro acogidos por sus familiares, tres en la propia residencia, tres en la residencia Ballesol Allende, diez en la Ballesol Mariana Pineda y cinco en la residencia Vitalia Expo), según ha informado el Gobierno de Aragón.

La alcaldesa ha lamentado el suceso, ha destacado la rápida intervención de la Policía y de los Bomberos, que llegaron "en cuestión de minutos"; y ha asegurado que, gracias a que funcionó perfectamente la puerta cortafuegos, se evitó que el humo se extendiera por la residencia.