23 SEP 2025

La operación se ha llevado a cabo en el Hospital de Valdebebas de Madrid gracias a una oleada de solidaridad que ha permitido financiar el tratamiento

La emoción de Elsa, primera niña con ELA infantil en España, y su madre al entrar en la universidad: "Ha abierto un camino importante"

Claudia es una niña mallorquina de 13 de años que padece una epilepsia severa. Sus padres iniciaron el pasado mes de mayo una campaña para recaudar los 60.000 euros necesarios para una operación que podría transformar la vida de su hija.

Finalmente, esa operación se ha llevado a cabo, tal y como anunciado Fanny, la madre de Claudia, en sus redes sociales. La historia de Claudia conmovió a muchos a principios de mayo, cuando sus padres hicieron público su caso. Tal y como explicaba la madre, la enfermedad que sufre le hace vivir en un constante pulso contra una rara malformación cerebral que le provoca hasta 18 crisis epilépticas diarias.

Esto afecta gravemente a su psicomotricidad y su capacidad de lenguaje. Los padres explicaron en mayo el caso de su hija en un vídeo difundido en redes sociales. En él aseguraban que “lo único que nos queda probar es una operación que hoy por hoy no está costeada por el sistema, cuesta 60.000 euros, y no los tenemos”.

La familia explicaba que la pequeña llegaba a sufrir hasta 18 crisis epilépticas al día que la dejaban en un estado de agotamiento extremo. Fue perdiendo habilidades como tocar instrumentos o comer por sí misma.

La desesperación de los padres de Claudia no les llevó a rendirse y la sociedad mallorquina respondió. A través de donaciones, eventos benéficos y la colaboración del Banc de Temps de Sencelles, la meta de los 60.000 euros se alcanzó en solo un mes.

Claudia ha sido finalmente operada en el Hospital de Valdebebas de Madrid, donde estuvo ingresada la semana pasada. Fanny, su madre, ha compartido con mucha emoción en sus redes sociales la noticia.

Un sueño cumplido

“La operación de Claudia se llevó a cabo la semana pasada, y fue muy bien”, comienza diciendo la madre. Tal y como explica, a Claudia le han colocado un estimulador en el cerebro que ahora irán ajustando “para ver si con esto conseguimos disminuir las crisis diarias de la peque”.

“Tocan curas, mimos y mucha observación. Armarse de paciencia y esperar que funcione”, concluyen en un texto. La madre acompaña sus palabras con un vídeo sobre el viaje a Madrid para la operación, en el que suena la ‘Marcha Imperial’ de la ‘Star Wars’.

En él se ven fotografías de la familia durante su estancia en la capital e imágenes del Hospital de Valdebebas. También suena ‘Mamma mia’ de ABBA, mientras se suceden varias fotografías de Claudia caminando por el hospital. Un sueño cumplido gracias al esfuerzo de todos aquellos que colaboraron para recaudar el dinero y, cómo no, la incansable lucha de unos padres y su hija contra la enfermedad.