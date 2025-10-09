Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión de los padres del bebé encontrado muerto en su domicilio de Ceuta el domingo

El bebé de nueve días fallecido en Ceuta murió de "forma violenta": tenía un golpe en la cabeza

Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de los padres del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio de Ceuta a última hora de la noche del pasado domingo.

Según han informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el juez ha decretado el ingreso en la cárcel de Fuerte Mendizábal de Ceuta tanto de la madre como del padre, a petición de la Fiscalía, por su presunta implicación en la muerte de su hijo.

Liberad provisional del tío del menor, que también había sido detenido

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los padres y ha acordado la puesta en liberad provisional del tío del menor, que también fue detenido. Para el tío del menor no se ha solicitado por las partes ninguna medida cautelar aunque este tercer detenido mantiene la condición de investigado en el procedimiento.

Según el TSJA, inicialmente, según la calificación provisional realizada por la Fiscalía y en espera de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito de asesinato con la agravante de ser la víctima menor de 16 años.

Los tres detenidos han prestado declaración esta mañana en la sede judicial y la causa no se encuentra bajo secreto de sumario, según la resolución. El juez decidió anoche prorrogar su permanencia en los calabozos de la Policía Nacional hasta completar el interrogatorio que se ha producido hasta este mediodía.

El suceso ha causado una profunda consternación en la ciudad de Ceuta

El suceso se produjo cerca de la medianoche del pasado domingo en el bajo de uno de los portales de la calle Alférez Provisional y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda.

A su llegada, los agentes comprobaron que el bebé estaba fallecido y se detuvo a sus progenitores y al hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble. El matrimonio tiene otro niño, de cuatro años, y el suceso ha causado una profunda consternación en la ciudad.

De hecho, anoche un grupo de unas 40 personas se concentró a las puertas del Palacio de Justicia al grito de "asesinos", obligando a la Policía Nacional a tener que desplegar un dispositivo especial para evitar que se pudieran producir altercados.