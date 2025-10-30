La familia sigue pidiendo ayuda para conseguir el dinero suficiente para traerlo de vuelta a España

El estado de José Manuel Serradilla en Vietnam empeora, con diálisis, en la UCI y operado de urgencia: "Es un caso excepcional"

Juan Manuel Serradilla, el español que continúa en Vietnam por una pancreatitis aguda en shock séptico, se recupera de la operación de urgencia a la que se tuvo que someter. Su hija Sara comparte con esperanza esta buena noticia: “Es un alivio enorme verle recuperarse y mantener la fuerza que tanto le caracteriza”.

Su hija Sara asegura que “después de muchos días de búsqueda e investigación” han encontrado una empresa “que podría realizar ese traslado en avión ambulancia manteniendo la terapia de diálisis continua (CRRT) durante el vuelo”. Pero todavía hay obstáculos que superar.

Necesitan 335.000 euros para traer a Juan Manuel a España

Sara relata que es “una gran noticia” que ya tengan una sociedad que pueda realizar ese traslado, pero tendrían que pagar una gran cantidad de dinero: “Es una gran noticia, ya que hasta ahora ninguna compañía lo hacía, pero el presupuesto es muy elevado debido a la complejidad técnica del procedimiento. Además, no estarían disponibles hasta dentro de dos semanas, y no sabemos si su estado se mantendrá estable tanto tiempo”.

El precio del traslado asciende a 335.000 euros, una cantidad de la que no pueden hacerse cargo. La familia sigue pidiendo ayuda para alcanzar esa cifra. De momento, llevan recaudados un poco más de 167.000 euros.

La familia vuelve a hablar con el Ministerio de Defensa

En el comunicado, Sara confirma que han vuelto a hablar con el Ministerio de Defensa: “Hemos vuelto a apelar al Ministerio de Defensa para que valore la posibilidad de un traslado en avión militar medicalizado, pero seguimos sin recibir respuesta”. Y apela a la colaboración para traer a su padre de vuelta: “Recalcamos la urgencia de actuar ahora, mientras su estado se mantiene estable, porque es una ventana de oportunidad que puede cerrarse en cualquier momento”.

La familia agradece todo el apoyo que están recibiendo para que Juan Manual pueda terminar su tratamiento en España, cerca de su casa: “Os damos las gracias de corazón por todo el apoyo, las aportaciones y la difusión que estáis haciendo. Ahora más que nunca, os pedimos que sigáis colaborando y compartiendo la campaña para que esta oportunidad pueda hacerse realidad y podamos traerlo, por fin, de vuelta a casa”.

El antiguo profesor de la Universidad de Córdoba y residente en Santander lleva más de un mes hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital. El viaje, organizado por la Comunidad de Madrid, lo realizó a principios de septiembre, cuando decidió hacer turismo en grupo junto a su pareja.