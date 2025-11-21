La capital murciana se prepara para recibir la Navidad con Richard Gere al frente del encendido del gran árbol

Badalona pugna con Vigo para situarse al frente de las celebraciones navideñas: del 'superárbol' a la cabalgata renovada

Compartir







El célebre actor Richard Gere será el encargado este año de encender el Gran Árbol de Navidad en la Plaza Circular de Murcia el próximo 28 de noviembre. El intérprete de fama mundial será el gran protagonista de uno de los platos fuertes de las fiestas navideñas en la capital murciana, según ha podido saber esta redacción en primicia.

Como ha contado `La opinión de Murcia´ el actor Richard Gere visitará la Región la próxima semana acompañado de su familia para asistir a un acto de la fundación Hogar Sí a la que pertenece desde 2015 en colaboración con la Comunidad Autónoma. Aprovechando su estancia en la capital, el Ayuntamiento invitó al actor a participar en este encendido, que cada año reúne a miles de personas en la Plaza Circular. Hasta ahora, el acto ha contado con la participación de celebridades murcianas, como Ruth Lorenzo o Carlos Alcaraz, y nacionales, como la ganadora de Operación Triunfo, Rosa López.

PUEDE INTERESARTE La Navidad en el puerto de Barcelona: las golondrinas harán rutas nocturnas por primera vez en 137 años

El actor norteamericano pasará previamente por Madrid, donde asistirá a la presentación del documental de la ONG titulado Lo que nadie quiere ver. El vínculo de Gere con España es profundo: no solo por su relación personal está casado con la activista y empresaria española Alejandra Silva, sino también por su constante implicación en causas sociales que afectan directamente a nuestro país.

En el terreno profesional, Richard Gere cuenta con una carrera cinematográfica de largo recorrido, con papeles inolvidables en películas como Oficial y caballero, Pretty Woman, Días del cielo, Hachikō o Cotton Club.

Encendido de la Navidad en Murcia

Antes del encendido del Gran Árbol, la ciudad acogerá otros actos navideños. La Plaza del Cardenal Belluga, ya decorada con dos ángeles, será por primera vez el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad y sus pedanías, este sábado 22 de noviembre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El tenor argentino Martín Savi, una de las voces emergentes más destacadas a nivel internacional, será el encargado de interpretar un repertorio de villancicos acompañado por Ángel Luis Carrillo, quien dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Juntos ofrecerán un espectáculo sobre un escenario de grandes dimensiones, acompañado de efectos de nieve, humo y fuegos artificiales, que envolverán a los asistentes en un ambiente festivo y emocionante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La segunda gran cita será el viernes 28 de noviembre, cuando la Plaza Circular inaugure el esperado Gran Árbol de Navidad, que este año será encendido por el internacional Richard Gere.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otro lado, Cortylandia arrancará este viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, con un show musical previo a cargo de Murci-Insectos. El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 5 de enero, con pases diarios de unos 17 minutos de lunes a domingo.

Además, el primer concurso de villancicos Murcia Xmas Fest repartirá premios de 750 y 250 euros en dos categorías: junior, para participantes de entre 7 y 12 años, y libre, para mayores de 13 años. Cada grupo, formado de tres a ocho integrantes, tiene hasta el 30 de noviembre para formalizar las inscripciones y deberá presentar dos villancicos: una versión de un villancico tradicional y una composición original.