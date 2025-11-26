El investigado por hacerse pasar por otro médico prescribió medicación y pruebas médicas con su nombre

El trabajador que había estado con anterioridad en el puesto del investigado denunció que alguien atendía a pacientes con su nombre

Un juzgado ha detenido a un médico de origen cubano por hacerse pasar por otro facultativo para atender en un hospital privado de Madrid durante varios meses hasta 800 pacientes como especialista digestivo. Este fue detenido en mayo de 2024.

En el auto del juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, el magistrado transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, similar al procesamiento, al encontrar indicios de que el investigado pasó consulta como si fuera otro facultativo y prescribió medicación y pruebas médicas con el nombre de éste, y además, todo ello sin estar colegiado en España.

Sin embargo, el juez archiva la causa para los otros dos investigados (los administradores de la empresa que contrató al primer imputado) al no tener pruebas de si sabían que carecía de la titulación requerida o que estuviese suplantando a otro médico.

Se hizo pasar por un especialista en aparato digestivo

De esta manera, el magistrado continúa el proceso contra F.E.H.R. por si los hechos investigados fueren constitutivos de intrusismo, falsedad documental y usurpación de estado civil, y da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa.

Desde los últimos meses del año de 2023 y hasta su detención el 22 de abril de 2024, el investigado se hizo pasar en el hospital de la VOT de Madrid por otro médico que hasta junio de 2023 había trabajado en el centro hospitalario como especialista en aparato digestivo y endoscopias.

El acusado fue contratado y dado de alta en la Seguridad Social como trabajador de una empresa que suministra profesionales sanitarios a diferentes hospitales, sin estar colegiado como médico en España. Los dos administradores de esta empresa, representados por el letrado Manuel Chamorro, han quedado fuera de la causa.

Llegó a usar el sello médico del otro profesional

El auto explica que F.E.H.R. pasó consulta con los pacientes del centro haciéndose pasar por el otro doctor y prescribió medicación y pruebas médicas con el nombre de éste, hasta llegando a utilizar el sello médico a su nombre.

Después de la detención, la Policía identificó que fue el doctor que había estado trabajando con anterioridad en ese puesto, especialista en aparato digestivo y endoscopias, el que denunció que alguien atendía a pacientes con su nombre, y los agentes comprobaron que el investigado llegó a atender a hasta 800 pacientes de manera irregular.

También se comprobó que en la página web del centro hospitalario y en la misma consulta todavía constaban los datos del anterior médico, aunque él no era quien atendía a los pacientes.