El hombre, que ya se encuentra en libertad, actuó con ayuda de una mujer, que no fue detenida al encontrarse cuidando de un niño pequeño

Los dos inquilinos tenían subarrendada una habitación a la pareja desde el mes de agosto de 2025

Compartir







ValladolidUn hombre ha sido detenido en el barrio vallisoletano de Las Delicias, y ya ha sido puesto en libertad investigado por un presunto delito de allanamiento de morada, tras aprovechar la ausencia de una pareja, compañeros de piso a los que habían subarrendado una habitación, para, ayudado por su mujer que no ha sido detenida al estar al cuidado de un niño de muy corta edad, sacar todas sus pertenencias al descansillo y cambiar la cerradura de la vivienda.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo 7 de diciembre, en torno a las 00.15 horas, cuando agentes de Policía Nacional fueron comisionados por la sala CIMAC 091 para que se dirigieran a un piso situado en el barrio de Las Delicias tras recibirse una llamada en la que se informaba de problemas entre compañeros de piso.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes minutos antes de la tragedia por el golpe de mar en Tenerife: el fuerte oleaje ya golpeaba la piscina natural

A su llegada los agentes se entrevistaron con los requirentes, que era una pareja que manifestó residir en régimen de alquiler en una habitación del citado inmueble desde hacía aproximadamente unos cuatro meses.

Los inquilinos avisaron a la Policía

Según relataron, tras regresar de un paseo por el barrio, encontraron que la cerradura de la puerta principal del piso había sido cambiada y todas sus pertenencias se hallaban depositadas en el rellano exterior, pese a que la habitación que ellos ocupaban permanecía cerrada con un candado.

Los afectados mostraron a los agentes un contrato de alquiler manuscrito fechado exactamente el 5 de agosto de 2025, en el que se recogía el arrendamiento de la habitación por un importe mensual pactado.

Tras llamar a la puerta del domicilio los agentes fueron atendidos por otra pareja con un menor de corta edad en brazos. Estas personas reconocieron haber accedido a la habitación de los requirentes, extraído todas sus pertenencias y cambiado la cerradura de la vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como motivo alegaban el impago de varias mensualidades de alquiler y el estado de suciedad de la habitación.

Asimismo, manifestaron no ser propietarios del piso y afirmaron que el contrato de arrendamiento figura a nombre de un familiar del varón que les permite residir en ese inmueble y que fueron ellos quienes subarrendaron la habitación a los denunciantes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los agentes detuvieron al hombre, pero ya está en libertad

Ante estos hechos, los agentes de Policía Nacional procedieron a informar verbalmente al varón del motivo de su detención, mientras que no se practicó la detención de la mujer por encontrarse al cuidado de un niño de muy corta edad, comprometiéndose ésta a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. En el lugar se recogió además la cerradura sustituida junto con las llaves que fueron entregadas a los afectados.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes y tras la finalización del atestado quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello