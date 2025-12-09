Existía una prealerta por fenómenos costeros con olas que podían superar los 4 metros de altura

Las víctimas de Tenerife se habrían saltado las medidas de seguridad: la piscina natural estaba precintada y vallada

TenerifeLas autoridades continúan con la búsqueda de una posible víctima ahogada, y aún desaparecida, tras el golpe de mar por oleaje que se produjo este domingo, sobre las 16.00 horas, en Los Gigantes, en Santiago del Teide (Tenerife) y que dejó 4 fallecidos. Minutos antes del trágico incidente, el fuerte oleaje ya golpeaba la piscina natural donde en ese momento se bañaban cerca de una veintena de personas. Existía una prealerta por fenómenos costeros con olas que podían superar los 4 metros de altura. Dos de ellas fueron las que acabaron arrastrando a los bañistas mar adentro.

"Estas piscinas no están clasificadas como playa o como zona marítima de baño. Entonces esto ya significa que no vamos a tener ahí un servicio de salvamiento y socorrismo", explica Montse Román, jefa del servicio de protección civil Canarias.

Las víctimas eran turistas que se habían saltado el precinto y la valla que el ayuntamiento del municipio tinerfeño había colocado en los días previos ante el riesgo que suponía acceder a la zona: "Los días que tenemos una alerta se pasan por los servicios públicos dos o tres veces para reponer el vallado", explica Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide.

No es la primera vez que un accidente así se da en el archipiélago. Hace un mes en varios puntos de las islas murieron tres personas por jugarse la vida sin respetar las señalizaciones

El suceso

Este incidente fue notificado sobre las 16.07 horas del domingo, 7 de diciembre, cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió una alerta que indicaba que varias personas precisaban asistencia en el mar, ya que habían sufrido un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje.

Seguidamente se activaron los recursos necesarios en la zona, pudiendo rescatar los cuerpos de tres personas fallecidas, así como los de dos heridos, uno de ellos grave y que finalmente ha muerto.

Una sexta persona continúa desaparecida

Tras el rescate de estas cinco personas, se activó un dispositivo de búsqueda de una sexta, que previsiblemente también habría caído al mar.

Este dispositivo se encuentra activo y en el mismo participa la Guardia Civil con su servicio marítimo y los GEAS, así como Salvamento Marítimo con una salvamar y un helimer.