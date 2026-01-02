El alcalde de Férez, Albacete, ha mandado un mensaje de tranquilidad por la rave celebrada en el pantano del Cenajo

La rave del pantano del Cenajo, en Albacete, amenaza ahora con durar hasta el día de Reyes

Compartir







AlbaceteUnos 300 agentes de la Guardia Civil componen el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la rave que se celebra de forma ilegal en el entorno del embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, de la provincia de Albacete, y que transcurre sin incidentes.

Unos 1.000 vehículos llegaban al embalse del Cenajo con motivo de la celebración de la 'Big Fucking Party', si bien se ha señalado que no se tiene una estimación exacta de asistentes a esta fiesta no comunicada ni autorizada.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil impide una fiesta rave en Tobarra, Albacete

"La cosa está tranquila", según el alcalde de Férez

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche de este martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano del Cenajo.

Por su parte, el alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, ha querido tranquilizar a la población de la localidad y ha asegurado que la fiesta se está celebrando sin ningún altercado y que los agentes de la Guardia Civil velan por la seguridad del entorno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"He bajado esta mañana para ver cómo estaba todo y es impresionante: muchísimos coches, muchísima gente, mucha gente extranjera y poca de España. Están celebrando su fiesta, están en su ambiente y, de momento, la cosa está tranquila", ha comunicado el alcalde de Férez en declaraciones recogidas por el periódico 'ABC'.

Además, el edil ha querido destacar la tranquilidad y la buena sintonía que hay entre los asistentes a la macrofiesta: "Se dejan ver por aquí, tomándose algo o comprando. Al final estacionan fuera y entran andando al pueblo. Han venido en vehículos caros, muy bien preparados".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El protocolo elaborado con motivo de la celebración de la rave

Por su parte, la Protectora de Animales y Plantas de las Sierras del Segura y Alcaraz, APAP Tierra, junto a la Asociación de Profesionales del Trabajo Social Tejiendo Redes TS, han puesto en marcha un protocolo de prevención e información ante la rave no comunicada de Férez, elaborando y difundiendo material informativo dirigido tanto a la población local como a las personas asistentes.

"Disfrutad de la música y las estrellas con respeto por este territorio y su memoria", recoge el mensaje central del material difundido, según las informaciones recabadas por Europa Press de las redes sociales de estos colectivos.

Los folletos, redactados en castellano, francés e inglés, se están repartiendo en las inmediaciones del área afectada y contienen información clave sobre el territorio, advertencias de seguridad, teléfonos de emergencia y una llamada expresa a no bloquear las vías de acceso fundamentales para la comarca.

Uno de los mensajes más claros del protocolo es la petición expresa de mantener libre la carretera N-330 (Hellín-Puente de Híjar), considerada eje vital para el acceso al hospital de Hellín y a servicios sanitarios de urgencia para municipios como Férez, Socovos, Letur o Elche de la Sierra.

El material recuerda que se trata de zonas muy aisladas, con una población envejecida que necesita garantizar la movilidad sanitaria en todo momento.

Advertencias sobre el embalse y el entorno protegido

Los folletos también incluyen advertencias claras sobre el embalse del Cenajo, recordando que no es zona de baño, que se trata de una zona de pesca y que bajo el agua existen ruinas de la antigua aldea de La Alcantarilla de Jover, además de numerosos anzuelos, lo que convierte el baño en una práctica peligrosa.

Se subraya igualmente el valor ambiental del territorio, integrado en la cuenca del Segura, con un alto valor ecológico y especies protegidas, solicitando expresamente que no se realicen vertidos, que se recojan los residuos y que se extreme el cuidado con el fuego.

"Este territorio ha dado mucho y alberga un patrimonio natural único que debe ser respetado", señalan los colectivos.

Información sobre servicios, alojamientos, comercios y bares del municipio

Lejos de un tono confrontativo, el protocolo combina advertencias con un mensaje de acogida responsable, ofreciendo información sobre servicios, alojamientos, comercios y bares del municipio, así como teléfonos de emergencia y ayuntamientos de la zona. El material finaliza con un deseo de feliz Año Nuevo 2026, apelando al respeto mutuo entre visitantes y vecinos y a la convivencia responsable en un entorno rural frágil.

En un contexto marcado por la falta de información oficial clara, la desorientación vecinal y la tensión generada por los cortes de tráfico y el despliegue policial, esta iniciativa destaca como una respuesta cívica nacida desde el propio territorio, tratando de minimizar riesgos, proteger a la población local y preservar el entorno natural ante una situación sobrevenida.

Mientras continúa la incertidumbre sobre la evolución de la rave y sus consecuencias, los alcaldes de los municipios afectados siguen pendientes de la situación, apoyados por colectivos sociales que han optado por la prevención, la información y la responsabilidad como primera línea de actuación.