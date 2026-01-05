salida escalonada de asistentes ya que de los 3.500 iniciales de los primeros días, este lunes quedan unas 1.200 personas

La rave del pantano del Cenajo, en Albacete, amenaza ahora con durar hasta el día de Reyes

AlbaceteNi las bajas temperaturas ni el cansancio merman las ganas de fiesta de algunos. La Guardia Civil ha informado de que, por quinto día consecutivo, se mantiene la celebración de la rave en el embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez, Albacete, aunque se está produciendo una salida escalonada de asistentes ya que de los 3.500 iniciales de los primeros días, este lunes quedan unas 1.200 personas.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de esta salida escalonada de vehículos y personas, y han añadido que la previsión del fin de fiesta es que sea este martes o el miércoles.

Estas mismas fuentes han recordado que la rave se celebra sobre una zona inundable y con un terreno inestable, por lo que ha alertado de que las precipitaciones de las últimas horas pueden complicar la salida de vehículos y personas.

Dispositivo de seguridad con más de 300 agentes

El dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil cuenta con más de 300 agentes, llegados desde diversas comunidades autónomas.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del pasado martes, 30 de diciembre, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el embalse del Cenajo.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al embalse del Cenajo, donde consiguieron comenzar la fiesta a última hora del día 31.

También hace justo un año se organizó la macrofiesta rave no autorizada 'Big Fucking Party 2025' en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas.