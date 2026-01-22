Los puntos negros por vibraciones donde la alta velocidad en España lo es menos ahora

Pelayo Ortiz 22 ENE 2026 - 16:13h.

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV), como las activadas durante esta semana, son un procedimiento estándar de Adif.

Accidentes ferroviarios en España: recuperan dos nuevos cadáveres en Adamuz elevando a 45 el número de víctimas mortales

Compartir







A raíz de los dos últimos accidentes ferroviarios, se ha cuestionado la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras y ADIF se defiende haciendo públicos estos datos. En los últimos diez años, ha aumentando el gasto, prácticamente, cada año pasando de los casi 737 millones de euros en 2016 a los 1.120 en 2026.

Haya más o menos inversión, el transporte ferroviario de nuestro país no está en su mejor momento por la cantidad de incidencias, retrasos y complicaciones en los últimos meses. Hoy, por segundo día consecutivo, la velocidad sigue reducida en varios tramos de la alta velocidad Madrid Valencia y en la de Madrid Barcelona.

Varios trenes que han llegado a Valencia y Alicante con limitaciones de velocidad han tenido retrasos. "Teníamos que haber venido a y 37 y hemos llegado casi a y cuatro. Hemos notado que iba más lento, pero todo ha ido bien".

Los pasajeros iban sobre aviso, "ya habían anunciado que en algunos tramos la velocidad disminuía". Y los pasajeros han aceptado de buen grado estas limitaciones que afectan a algunos tramos del trayecto."Yo creo que te tranquiliza un poco y me parece bien por la seguridad".

PUEDE INTERESARTE Las claves y datos del accidente de Adamuz: lo que se sabe hasta ahora

Yo creo que te tranquiliza un poco y me parece bien por la seguridad

Los expertos insisten en que esas vibraciones no son sinónimo de peligro. Es un indicio de que algo pasa, pero falta el diagnóstico final. Los profesionales deben decir si estamos ante un tema de confort o un tema de integridad del viaje. Aunque tampoco resulten de lo más normal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los tramos afectados que irán a menos velocidad

Pese a que Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos. Así lo han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

Pero hay muchos más tramos conflictivos por toda la red: En la línea Madrid Sevilla, fundamentalmente el tramo de Adamuz, en La línea Madrid - Barcelona: el tramo más conflictivo está en Calatayud. También de Córdoba a Málaga los maquinistas recomiendan que no superar los 250km hora. Y en la línea Madrid - Valencia los puntos conflictivos están en Villarrubia, en Cuenca y en Xátiva.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ayer por la mañana Adif anunció que limitaba de forma temporal a 160 km/h la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el "supuesto" mal estado de varios puntos de la vía. Fuentes de Adif señalaron ayer que el tramo entre Madrid y Calatayud (Zaragoza) en el que se había limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora la víspera había sido revisado, tras lo cual dejaron cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230 kilómetros por hora.

Además, este pasado miércoles, Adif limitó también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo 1,8 kilómetros de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia e informó de que en el resto de la misma la velocidad máxima serán la habitual. Entonces, la compañía pública ya avanzó que durante la noche se iban a comprobar dichos desperfectos para evaluar y ver si se podía retirar esta limitación temporal de velocidad.

Adif ha limitado también temporalmente la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, tras avisos de maquinistas por el estado de la vía.

En concreto, la reducción del máximo al que pueden circular los trenes por esta línea pasa de 300 a 220 kilómetros por hora, "por defectos de geometría en aparatos de dilatación", en el tramo que va del punto kilométrico 56,200 al 84,200.

Según apuntó ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif recibió ayer al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea Madrid-Barcelona, el mismo maquinista que la víspera había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif.

Menos limitaciones temporales de velocidad en 2025

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV), como las activadas durante esta semana, son un procedimiento estándar de Adif, que en 2025 se activaron 2.144 veces, 50 menos que el año anterior, según datos de un informe elaborado por el Gobierno al que ha tenido acceso EFE.

Este es un procedimiento estándar, según recoge el mismo documento, que el gestor de la infraestructura ferroviaria española, Adif, implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales, como pueden ser intervenciones temporales de la infraestructura, circunstancias metereológicas o detecciones de defectos en la vía, entre otras.

Están reguladas por el reglamento de circulación ferroviaria aprobado en 2015 y son medidas preventivas que se adoptan y se levantan cuando se verifica que no existe riesgo.

En concreto, en la alta velocidad estas limitaciones temporales de velocidad se actualizan cada hora.

Según señala el mismo documento, el número de LTV es un parámetro técnico, que depende de factores operativos, y no puede ser usado como un indicador estadístico de la calidad de la infraestructura.

En los últimos años, a pesar del incremento del tamaño de la red y del número de viajeros, el número de activaciones se ha mantenido estable, según la misma fuente.

Los maquinistas denuncian centenares de avisos que no se han tenido en cuenta

El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.

En la línea Madrid-Barcelona ha asegurado que llevan más de un año y medio reportando defectos a Adif y reclamando que se adopten medidas pero que, "casualmente", es ahora (tras los graves recientes accidentes ferroviarios ocurridos) cuando se establecen limitaciones temporales de velocidad.

"No sabemos por qué estos reportes que realizamos los maquinistas no se tienen en cuenta o si ya se normaliza el estado de la infraestructura. El problema es que se normalice que, al final, los maquinistas no tengan respuestas", ha lamentado en una entrevista en Onda Cero.