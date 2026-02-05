El informe de Fad Juventud que no gustará a Elon Musk: 2 de cada 10 menciones analizadas en X desinforma

José Rocamora 05 FEB 2026 - 16:38h.

El 50% de la desinformación se concentra en el tema de la inmigración

La mitad de las menciones relacionadas con inmigración en la red social 'X' contienen desinformación, según el estudio 'Entre el ruido y los datos. Una mirada a las temáticas donde se concentra la desinformación que afecta a la juventud en redes sociales', elaborado por Fad Juventud, en el marco del programa 'Surfear la red', desarrollado por Fad Juventud con al apoyo de Google.org.

El análisis, basado en una codificación manual de 1.000 tuits en base a seis variables distintas (tipo de bulo, temática, tono, orientación política, víctima del bulo y adscripción geográfica), muestra que casi 2 de cada 10 menciones analizadas contienen desinformación.

Políticos, periodistas y jueces, los más atacados

Según el estudio, tres de cada cuatro menciones desinformadoras tienen un tono negativo destinado a generar desconfianza o rechazo hacia personas, colectivos e instituciones. Pretenden dañar o insultar. Esas publicaciones atacan más a políticos, periodistas y jueces. El responsable de la investigación ha señalado que esa desinformación hace desconfiar de estas figuras y debilita la credibilidad de las instituciones, "lo que pone en entredicho la propia democracia".

Aunque el estudio revela que este fenómeno está presente en todas las corrientes ideológicas, el 45% de las menciones desinformadoras se alinean con la extrema derecha, que concentra un mayor número de perfiles generadores de bulos y de superdesinformadores, "críticos hacia la inmigración y el multiculturalismo, con exaltación nacionalista y religiosa, rechazo a políticas progresistas y defensa del revisionismo histórico conservador".

Les siguen los perfiles de izquierda, con un 22% de las menciones desinformadoras, con "comentarios de perfiles progresistas centrados en justicia social, sostenibilidad y derechos individuales, críticos con las desigualdades sociales, los privilegios políticos y defensores de un estado laico".

El 11% corresponden a perfiles de extrema izquierda "enfocados en el antifascismo, los derechos de las minorías y la justicia social, con críticas al neoliberalismo, al imperialismo y una revisión radical de la memoria histórica"; y un 8%, de la derecha, con "comentarios de perfiles que exaltan el libre mercado, los valores tradicionales y la seguridad nacional, rechazando cambios sociales rápidos y revisiones históricas consideradas divisivas".

En cuanto a las principales víctimas de la desinformación identificadas en el estudio son políticos (que son el foco del 53,5% de las menciones informadoras), periodistas y medios de comunicación (9,7%) y los jueces y fiscales (5,9%).

Desde el punto de vista temático, la desinformación se concentra especialmente en el tema de la inmigración, que concentra el 50% de las menciones que contienen desinformación; la justicia (con un 47% de menciones que tergiversan procesos legales o atribuyen sesgos; la religión (con un 43% de menciones que vinculan actos violentos con el Islam; conflictos bélicos (41% de menciones con cifras o hechos tergiversados) y política (39% de menciones con teorías conspirativas o datos no verificados).

La investigación se completa con un análisis de los 300 perfiles más influyentes de X. Entre estos, identifican 100 perfiles que difundieron desinformación en al menos una publicación, clasificándolos en dos grupos: desinformadores, que desinforman en 1 ó 2 de cada 10 menciones; y superdesinformadores, responsables de desinformación en 3 ó más de cada 10.

Según el estudio, un 34% de los "altavoces de la desinformación" están alineados ideológicamente con la extrema derecha; un 30% con la izquierda; un 24% con la derecha y un 7% con la extrema izquierda.

El informe también realiza una radiografía del bulo sobre el parking de Bonaire, el cual define como "uno de los mayores bulos del año 2024 en redes sociales", cuando "un grupo de 31 usuarios de X lanza un total de 41 tuits alertando sobre una supuesta gran cantidad de muertos en el parking de Bonaire" como consecuencia de la dana.

Los autores del estudio explican que la desinformación prospera porque "los algoritmos actuales premian contenidos que generan confrontación, polarización y emociones intensas como la rabia y la indignación". La situación, según precisan, "se ve agravada por la falta de habilidades críticas para identificar y contrastar información, lo que facilita la propagación de narrativas engañosas".

Entre las soluciones, proponen "utilizar herramientas como Google para buscar fuentes fiables u otras herramientas que permitan verificar la información"; piden que "las instituciones y los políticos eviten caer en prácticas desinformadoras", y desaconsejan confrontar directamente a los perfiles desinformadores.

La directora general Fad Juventud, Beatriz Martín, ha subrayado la necesidad de crear un entorno de convivencia en la red "más saludable, más ética, mejor" y ha explicado que para ello es necesario pedir responsabilidades y avances a la industria, pero también avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital, la alfabetización digital y mediática y combatir la desinformación.

Martín considera útil asimismo que la UE armonice un mecanismo de verificación de edad común para los distintos países y ha precisado que la desinformación no sólo afecta a la forma de pensar, sino de actuar, y a la seguridad ciudadana, la polarización, la radicalización y los discursos de odio.

El director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Julio Albalad, ha destacado que el uso que los menores dan a las tecnologías puede ser dañino e incorrecto, si bien ha defendido que la escuela puede ser un lugar para mejorar las competencias digitales y que pueden acceder a una relación sana con las tecnologías.