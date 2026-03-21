Pedro Sánchez defiende "derribar barreras y prejuicios" en el Día Mundial del Síndrome de Down hacia la "plena inclusión"

Alberto Núñez Feijóo pide "respeto, oportunidades e inclusión" en el Día Mundial del Síndrome de Down

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El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. A veces se les sobreprotege, subestima y, todavía, hay prejuicios sobre ellos. Por eso, en el Día de las Personas con Síndrome de Down el Gobierno de España se ha sumado a la campaña promovida por la Federación Española de Síndrome de Down, en la que se muestran distintas situaciones a las que tienen que hacer frente las personas con esta variación genética.

Desde Down España buscan concienciar y romper con los estereotipos que todavía condicionan sus vidas. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, ha publicado un vídeo en redes sociales con un grupo de jóvenes que le visitaron en el Congreso de los Diputados para fomentar el respeto, la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Sánchez defiende "derribar barreras y prejuicios" en el Día Mundial del Síndrome de Down hacia la "plena inclusión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este sábado, por el Día Mundial del Síndrome de Down, su "compromiso" de continuar desarrollando políticas encaminadas a "derribar barreras y prejuicios" con el fin de lograr la "plena inclusión e igualdad".

"Hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para derribar barreras y prejuicios. La meta es lograr la plena inclusión y la igualdad de oportunidades", ha publicado en su cuenta de X.

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"Porque tener Síndrome de Down no es un problema", ha añadido. El líder del Ejecutivo ha acompañado su publicación de un vídeo de Down España, la Federación Española de Síndrome de Down, en la que se muestran distintas situaciones a las que tienen que hacer frente las personas con esta variación genética.

Tener síndrome de Down no es una "dificultad", una "limitación", un "impedimento" o un "problema": "Lo tienes tú cuando piensas lo contrario", concluye el vídeo.

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Feijóo pide "respeto, oportunidades e inclusión" en el Día Mundial del Síndrome de Down

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "respeto, oportunidades e inclusión" en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. "En el Día Mundial del Síndrome de Down recordamos que todos somos únicos, pero merecemos lo mismo: respeto, oportunidades e inclusión", ha declarado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En este video comparte que el pasado miércoles recibió la visita de "un grupo de chavales maravillosos" en el Congreso de los Diputados, con los que se comprometió a "un gesto sencillo pero significativo". A petición de ellos, ha vestido este sábado con un calcetín distinto en cada pie, con el objetivo de recordar el carácter único de cada persona y la mencionada necesidad de "respeto, oportunidades e inclusión" para todos.

El Síndrome de Down

El síndrome de Down, principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común, se produce de forma espontánea a partir de una variación genética, informa Down España.

La federación estima que la incidencia es de una por cada 600-700 concepciones en el mundo, donde viven unos seis millones de personas con este síndrome, 34.000 de ellas en España, según sus datos.