Israel Flórez, expresidente de la asociación de víctimas de los Testigos de Jehová, defiende ante el juez que sus críticas a la organización

Los españoles cambian la copa nocturna por el desayuno y el tardeo: bares llenos desde primera hora y más comidas fuera de casa

Compartir







El expresidente de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, Israel Flórez, ha defendido este martes ante los tribunales que debe prevalecer la libertad de expresión frente al derecho al honor de la organización religiosa, que le demandó por unas declaraciones realizadas en 2021.

La vista se ha celebrado en el Tribunal de Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz, donde Flórez se sienta en el banquillo acusado de vulnerar el honor de los Testigos de Jehová tras unas manifestaciones hechas el día de la incineración de su hijo.

“Podemos contar lo que hemos vivido”

A su llegada a los juzgados, Israel Flórez ha asegurado que el objetivo de su defensa es demostrar que existe derecho a explicar públicamente las experiencias vividas dentro de la organización.

“Tenemos libertad de expresión, podemos contar lo que hemos vivido tanto dentro como fuera de los Testigos y las consecuencias que ha tenido nuestro paso por la organización”, ha afirmado.

Flórez también ha denunciado “el daño que han provocado a muchas familias”, asegurando que muchas relaciones familiares se han roto por las expulsiones internas y por la prohibición de relacionarse con antiguos miembros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La defensa apela a la libertad de expresión e información

El abogado de la asociación, Carlos Bardavío, ha señalado que espera que “por encima del derecho al honor prime la libertad de expresión y la libertad de información”.

El letrado sostiene que cuentan con “base fáctica” y testigos que declararán sobre el supuesto “control excesivo” ejercido por los Testigos de Jehová, así como sobre presuntas situaciones de discriminación hacia las mujeres y el colectivo LGTBI.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, Bardavío ha defendido que el caso tiene relevancia pública y afecta a cuestiones de “interés público y salud pública”.

Los Testigos de Jehová defienden su derecho al honor

Por su parte, fuentes de la congregación Testigos Cristianos de Jehová han asegurado que la demanda responde a “acusaciones de delitos infundados y descalificaciones” contra la confesión religiosa.

La organización sostiene que no existe “una sola sentencia en España” que pruebe esas acusaciones y confía en que el tribunal reconozca una “intromisión ilegítima al derecho al honor”.

También han comparado el discurso de la asociación de víctimas con la “propaganda intolerante” utilizada por el Gobierno ruso contra esta confesión religiosa.

Sentencias contradictorias sobre el caso

Ambas partes han recordado además las resoluciones judiciales contradictorias existentes sobre este conflicto.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una sentencia que consideraba que llamar “secta destructiva” a los Testigos de Jehová y afirmar que ejercen “un control excesivo sobre la vida de los fieles” está amparado por la libertad de expresión.

La resolución ratificó el fallo dictado en 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz, que dio la razón a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. La organización religiosa ha mostrado su “decepción” por esa sentencia y ha anunciado que la recurrirá.

Además, subrayan que la misma Audiencia sí condenó anteriormente a un representante de la asociación de exadeptos por vulnerar el derecho al honor de los Testigos de Jehová, una resolución que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo.