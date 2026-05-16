El animal procede del centro de cría de El Acebuche que, junto a Villano, forma una de las parejas reproductoras

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en las redes sociales el nacimiento de los primeros linces ibéricos en libertad casi medio siglo después de que se considerasen extinguidos en los 80. Fernández se refiere a Virgo, el primer ejemplar que pisó el Cerrato palentino el 17 de febrero de 2025, que era de una camada de tres cachorros.

El animal procede del centro de cría de El Acebuche que, junto a Villano, forma una de las parejas reproductoras. Pero no son los únicos ejemplares que pasean por el Cerrato. Dos ejemplares nacidos de Valeriana, una lince procedente del centro de cría de Silves, en Portugal, que fue liberada el 29 de abril, también se encuentran en la zona. Forman la segunda pareja reproductora junto con Vendaval.

"Ambos partos tuvieron lugar durante la última semana de marzo", según un comunicado

"Gracias al seguimiento por telemetría se ha podido comprobar que ambos partos tuvieron lugar durante la última semana de marzo y primera semana de abril, teniendo ya los cachorros cerca del mes y medio de vida", explican en un comunicado fuentes de la Junta.

La buena noticia llega un año después de que llegasen los primeros ejemplares. "Hay que ser muy prudente", recalcó David Cubero, jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, en 'ABC'. En ese entonces, señaló que se había detectado "contactos" por lo que avisaba que habría que esperar "entre 60 y 70 días de gestación" para comprobar si era posible que naciesen linces.

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"Aunque hayamos observado que ha habido cópulas entre algunos ejemplares, no quiere decir que vamos a tener cachorro. Hay que seguir trabajando y tener paciencia porque son proyectos en los que no antes de tres a cinco años se consigue consolidar un área", recalcó.

Lo ideal es que en 2030 "hubiera consolidadas al menos cinco hembras reproductoras"

Cubero afirmó que lo ideal es que en 2030 hubiera "consolidadas al menos cinco hembras reproductoras" para después empezar a trabajar en otros territorios "que cumplan las condiciones" de hábitat y "seguir contribuyendo desde Castilla y León al proyecto de recuperación del lince ibérico".

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Estos nacimientos, según la Junta, son "un hecho excepcional" que pone en valor el trabajo del Gobierno regional para la selección del área de reintroducción. Cubero destaca que el proyecto no ha estado exento de dificultades tras las muertes de cuatro ejemplares. Pero indica que "están de media, en torno al 50 o 60% de supervivencia de los ejemplares liberados en el primer año en áreas de reintroducción".

"La Junta de Castilla y León quiere agradecer a todos aquellos que están haciendo posible que este proyecto se esté haciendo realidad. Esa gratitud es hacia los alcaldes, vecinos, propietarios, titulares de cotos de caza y a fotógrafos y naturalistas por la observación responsable de los ejemplares, pero también, con especial énfasis y reconocimiento, a los equipos técnicos de la Administración autonómica que han conseguido que en apenas un año desde el inicio del proyecto se pueda disfrutar de los primeros nacimientos de lince ibérico en libertad en la mitad norte de España", concluyen desde el comunicado.