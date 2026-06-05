Los cortes de tráfico en Madrid podrían sufrir modificaciones a lo largo de estos días

El motivo por el que se ha tardado tanto en confirmar el viaje del Papa a España

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Mañana, sábado 6 de junio de 2026, el papa León XIV por fin llegará a España, una visita que comenzará en Madrid, donde los preparativos continúan ante uno de los eventos más importantes del año hasta la fecha.

La preparación de la seguridad en las calles, la decoración de marquesinas y transportes y los cortes del transporte y tráfico de la ciudad, ya están listos para la visita, un acto que colapsará Madrid hasta el día 9, día en el que el papa parta hacia Barcelona.

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Cortes en la circulación

Hasta las 22:00 horas de este 5 de junio se podrá circular por el lateral del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta Pedro Teixeira (permitiendo el paso al aparcamiento sito en el Paseo de la Castellana 105). También se encontrará habilitado un carril en sentido subida desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina.

Desde las 00:00 horas de ayer, jueves 4 de junio, se producirá un corte adicional a la circulación en el tramo del Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz en ambos sentidos, dejando libre la circulación de la plaza.

Desde las 00:00 horas de hoy y hasta las 14:30 horas del día 6 permanecerá cortada la Plaza de San Juan de la Cruz extendiéndose el corte hasta la Plaza de Gregorio Marañón.

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Los cortes se podrán ver ampliados

Los cortes por la celebración del evento está previsto que comiencen el día 6 de junio a las 14:30 horas. Los cortes y desvíos previstos a partir de esa hora son el acceso al túnel de Plaza de Castilla desviando el tráfico por superficie hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria. La Plaza de Cuzco sentido Sur. Se permitirán el resto de los movimientos en la plaza sentido Norte y Este-Oeste.

Se mantiene cortado todo el eje del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Se podrá ampliar este corte hasta la Plaza de Colón dependiendo de la afluencia de público, manteniendo los movimientos transversales en el tramo de Castellana entre Gregorio Marañón y Colón.

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Se cortará General Perón desde la calle Orense. Pudiéndose ampliar el corte a las calles aledañas hacia Bravo Murillo en función de la afluencia de público. También se cortará la calle Concha Espina desde Serrano dejando libre esta calle.

Se prevén cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde) en el tramo comprendido entre la intersección de Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos. Este corte se retrasará en el tiempo todo lo posible, aunque está previsto que se produzca alrededor de las 18 horas.

Zona de la Plaza de Cibeles

A partir del 4 de junio ya se encuentran cerrados para el tráfico general motorizado, además de la Plaza de Cibeles, también los del Paseo de Recoletos, Alcalá desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de la Independencia, dejando libre el resto de movimientos de la plaza y las calles aledañas Serrano, Alfonso XII y O´Donnell hasta las 22 horas del día 6 de junio.

También se encontrará cerrado el Paseo del Prado desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Cánovas del Castillo en sentido Norte.

Hasta las 22:00 horas del 6 de junio se encuentra previsto mantener habilitados los carriles de circulación de las calles Gran Vía y Alcalá sentido Plaza de Cibeles para su conexión con el Paseo del Prado sentido Sur. La Plaza de Cánovas del Castillo también permanecerá abierta hasta la misma fecha excepto para los movimientos en sentido Norte por el Paseo del Prado.

Para tráfico local, residentes y servicios se encontrará habilitado un carril para los movimientos Sur-Norte por el lateral del Paseo de Recoletos.

Cortes hasta la tarde del 7 de junio

A partir de las 22:00 horas del 6 de junio y hasta las 6:30 horas del 7 de junio se producirán los siguientes cortes:

Corte de la calle Goya desde Serrano hasta la Plaza de Colón, dejando libre Serrano para tráfico local.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez hasta la Plaza de Colón.

Corte del eje desde la Plaza de Emilio Castelar, Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel.

Corte en Gran Vía con Hortaleza.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros hasta la Plaza de Cibeles.

Corte de la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la calle O´Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Cortes a partir del día 7 de junio

Está previsto que se inicien cortes de tráfico por la celebración del evento desde el día 7 de junio a las 6:30 horas. Los cortes previstos serán los siguientes, aunque es posible su ampliación en función de la afluencia de público:

Corte de la calle Goya desde Velázquez.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez estableciéndose puntos de regulación de tráfico en las Glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez en función de la afluencia de público.

Corte del eje desde la Plaza del Doctor Marañón, Paseo de la Castellana Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel. Se intentarán mantener todos los movimientos transversales si la afluencia de público lo permite entre la Plaza del Doctor Marañón y la de Emilio Castelar.

Cortado el tráfico hacia la Plaza de Cibeles desde la calle Princesa con Ventura Rodríguez. No obstante, se permitirán los movimientos en sentido oeste desde la calle Hortaleza hacia Princesa en caso de que la afluencia de público lo permita.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros sentido hacia la Plaza de Cibeles.

Corte en la Carrera de San Jerónimo.

Corte en la calle Alfonso XII excepto vehículos autorizados.

Corte de la calle O´Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Corte en la calle Serrano desde María de Molina. Se permitirán los movimientos transversales si es posible en el tramo de Serrano comprendido entre María de Molina y el puente de Eduardo Dato-Juan Bravo.

Como complemento de lo anterior, y en función de las necesidades que puedan apreciarse, por parte de los Agentes de la Autoridad se podrá ampliar o modificar los cortes de tráfico indicados.

De igual modo, los horarios de cortes de tráfico podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los Agentes de la Autoridad a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren los horarios como orientativos.

Itinerarios alternativos los días 6 y 7 de junio

Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible hacer uso del transporte privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la Calle 30, y evitar el centro de la ciudad.

No obstante, se ofrecen las siguientes alternativas como ejes de conexión en la zona interior a la M30:

Sentidos Norte y Sur : calle Embajadores-Ronda de Toledo-Ronda de Segovia-calle de Segovia-Virgen del Puerto-Cuesta de San Vicente-Princesa- avenida de los Reyes Católicos-Francisco de Sales-avenida de Pablo Iglesias-Reina Victoria-Bravo Murillo.

: calle Embajadores-Ronda de Toledo-Ronda de Segovia-calle de Segovia-Virgen del Puerto-Cuesta de San Vicente-Princesa- avenida de los Reyes Católicos-Francisco de Sales-avenida de Pablo Iglesias-Reina Victoria-Bravo Murillo. Sentidos Norte y Sur : Doctor Esquerdo-Francisco Silvela-Príncipe de Vergara-avenida Pío XII.

: Doctor Esquerdo-Francisco Silvela-Príncipe de Vergara-avenida Pío XII. Sentidos Este y Oeste : Arturo Soria-puente de Costa Rica-Costa Rica (subterráneo Plaza República Dominicana)-Alberto Alcocer-Plaza de Cuzco-Sor Ángela de la Cruz.

: Arturo Soria-puente de Costa Rica-Costa Rica (subterráneo Plaza República Dominicana)-Alberto Alcocer-Plaza de Cuzco-Sor Ángela de la Cruz. Sentidos Este y Oeste : Arturo Soria-lateral M30-túnel Pio XII-Sinesio Delgado.

: Arturo Soria-lateral M30-túnel Pio XII-Sinesio Delgado. Sentidos Este y Oeste: avenida Ciudad de Barcelona-Plaza del Emperador Carlos V (subterráneo)-Ronda de Atocha-Ronda de Valencia.

Prohibiciones en el estacionamiento

Las prohibiciones de estacionamiento establecidas han sido requeridas por Policía Nacional al considerarlas imprescindibles por motivos de seguridad.

Al tratarse de una gran cantidad de espacios y con el objetivo de que se encuentren libres de vehículos para el desarrollo del acto, se considera necesario adelantar la fecha de retirada, fijándose a las 10: 00 horas de este jueves 5 de junio de 2026 la colaboración de la sección canina de Policía Nacional a tal efecto, que se encontrará en ese horario en la Plaza de Lima. El viernes 6 de junio estarán a las 10 horas en la Plaza de Cibeles.

Se han establecido las siguientes prohibiciones de estacionamiento:

Paseo de la Castellana, ambos laterales, desde calle Ayala a la Plaza de Colón.

Calle Hermosilla, entre lateral del Paseo de la Castellana y la calle Marqués de Zurgena.

Calle Marqués de Zurgena.

Calle Goya, entre calle Serrano y Paseo de la Castellana.

Calle Serrano, entre calle Goya y Plaza de la Independencia.

Calle Armada Española.

Calle Villanueva, entre Paseo de Recoletos y calle Serrano.

Calle Gil de Santibáñez.

Calle del Cid.

Calle Recoletos.

Calle Villalar.

Calle Salustiano Olózaga.

Calle Marqués del Duero.

Calle Pedro Muñoz Seca.

Paseo de Recoletos, ambos laterales.

Calle Génova, entre Monte Esquinza y Plaza de Colón.

Calle Bárbara Braganza, entre calle Marqués de la Ensenada y lateral Paseo de Recoletos.

Calle Almirante, entre calle Tamayo y Baus y lateral del Paseo de Recoletos.

Calle Prim, entre calle Conde de Xiquena y lateral del Paseo de Recoletos.

Calle del Barquillo, entre calle Alcalá y Plaza del Rey.

Calle Marqués de Valdeiglesias.

Calle Marqués de Casa Riera.

Calle Marqués de Cubas, entre calle Alcalá y calle de los Madrazo.

Calle Los Madrazo entre Paseo del Prado y calle Marqués de Cubas.

Calle Zorrilla, entre Paseo del Prado y calle Marqués de Cubas.

Plaza de las Cortes.

Calle Cervantes, entre Plaza de Cánovas del Castillo y calle Duque de Medinaceli.

Calle Lope de Vega, entre Paseo del Prado y Plaza de Jesús.

Plaza Cánovas del Castillo.

Plaza de la Lealtad.

Calle Academia, entre calle Moreto y calle Ruíz de Alarcón.

Calle Felipe IV entre Plaza de Cánovas del Castillo y calle Moreto.

Calle Ruiz de Alarcón, entre calle Montalbán y calle Antonio Maura.

Calle Méndez Núñez, entre antiguo Museo y calle Ruíz de Alarcón.

Calle Antonio Maura, entre la Plaza de la Lealtad y calle Alfonso XII.

Calle Ruiz de Alarcón, entre calle Juan de Mena y calle Montalbán.

Calle Juan de Mena, entre lateral del Paseo del Prado y calle Alfonso XII.

Calle Montalbán.

Calle Valenzuela.

Calle Alfonso XI, entre calle Alcalá y calle Antonio Maura.

Calle Alfonso XII, entre Plaza de la Independencia y calle Claudio Moyano.

Lateral del Paseo del Prado, desde calle Felipe IV hasta Plaza de Cibeles.

Estacionamientos para los Servicios de Limpieza

Además de las restricciones normales de estacionamiento y sus zonas adicionales, también se preverá espacio para el estacionamiento de los Servicios de Limpieza en las siguientes ubicaciones:

Paseo de la Castellana impares bajo puente de Eduardo dato (100 metros).

Paseo de la Castellana pares bajo puente de Eduardo dato (60 metros).

Avenida de Menéndez Pelayo esquina calle O´Donnell (50 metros).

Avenida Ciudad de Barcelona con la Glorieta del Emperador Carlos V (120 metros).

Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)

Como consecuencia de las restricciones de estacionamiento establecidas, con carácter excepcional, los residentes, a todos los efectos, de los barrios indicados, tendrán la consideración de residentes en cualquier otro barrio incluido en el Área de Estacionamiento Regulado definida en el Anexo I de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, pudiendo estacionar durante el horario de prestación del servicio de estacionamiento regulado de los días 5, 6 y 8 de junio de 2026. Los distritos y barrios afectados son los siguientes:

Distrito Centro (barrios de Justicia y Cortes).

Distrito Retiro (barrio de Jerónimos).

Distrito Salamanca (barrios de Recoletos y Castellana).

Distrito de Chamartín (barrios de El Viso, Hispanoamérica y Nueva España).

Distrito de Tetuán (barrios de Cuatro Caminos y Castillejos).

Distrito de Chamberí (barrios de Ríos Rosas y Almagro).

Aparcamientos públicos municipales

Se prevé que con motivo de los cortes de tráfico y la afluencia de asistentes a los principales eventos de la 'Visita del Papa León XIV' se encuentren afectados los accesos a los siguientes aparcamientos públicos de titularidad municipal:

Sábado, 6 de junio de 2026 (zona de la Plaza de Lima)

Aparcamiento mixto. Orense.

Aparcamiento mixto. Presidente Carmona.

Aparcamiento para residentes. Santo Domingo de Silos.

Aparcamiento para residentes. San Juan de la Salle.

Aparcamiento para residentes. San Juan de la Cruz.

Aparcamiento para residentes. Rafael Salgado.

Aparcamiento para residentes. Montevideo.

Aparcamiento para residentes. Panamá.

Aparcamiento para residentes. Valparaíso.

Aparcamiento mixto. Brasil.

Aparcamiento para residentes. San Germán I.

Aparcamiento mixto. San Germán II.

Aparcamiento para residentes. San Amaro.

Aparcamiento mixto. Condesa de Gavia.

Aparcamiento mixto. Hernani.

Domingo, 7 de junio de 2026 (zona de la Plaza de Cibeles)

Aparcamiento mixto. Serrano I.

Aparcamiento mixto. Serrano II.

Aparcamiento mixto. Serrano III.

Aparcamiento público. Plaza de España.

Aparcamiento para residentes. Centro Polivalente Barceló.

Aparcamiento mixto. Arquitecto Ribera.

Aparcamiento mixto. Fuencarral.

Aparcamiento público. Las Cortes.

Aparcamiento mixto. Sevilla.

Aparcamiento público. Villa de París.

Aparcamiento mixto. Recoletos.

Aparcamiento mixto. Montalbán.

Aparcamiento para residentes. Antonio Maura.

Aparcamiento público. Plaza de Colón (cerrado por obras).

Aparcamiento público. Plaza del Rey.

Aparcamiento mixto. Pedro Zerolo.

Aparcamiento para residentes. Espalter.

Aparcamiento mixto. Sánchez Bustillo.

Aparcamiento público. Santa Ana.

Aparcamiento mixto. Jacinto Benavente.

Aparcamiento para residentes. Santa Cruz.

Aparcamiento mixto. Plaza Mayor.

Aparcamiento público. Plaza del Carmen.

Aparcamiento público. Descalzas.

Aparcamiento mixto. Plaza de Santo Domingo.

Aparcamiento público. Luna Tudescos.

Aparcamiento público. Mostenses.

Movilidad peatonal y personas con movilidad reducida (PMR)

Para los asistentes que dispongan de acreditación, y a efectos organizativos, se ha establecido un perímetro zonal dividido en sectores para los eventos multitudinarios que se celebrarán los días 6 y 7 junio en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles.

No existirá permeabilidad de movimientos peatonales entre sectores. Por ello, se recomienda que los asistentes que cuenten con acreditación y asignación de sector planifiquen sus desplazamientos con antelación y se dirijan directamente al acceso de su correspondiente sector.

Ubicación de accesos a los sectores para el evento Plaza de Lima

A: avenida de General Perón.

B: avenida de Concha Espina.

Personas con movilidad reducida (PMR), AII y C1: calle Santiago Bernabéu.

C2 y C4: calle Hermanos Pinzón.

C3 y C5: Plaza de Pablo Ruiz Picasso.

C6, C8 y C10: Joaquín Costa.

C7, C9, C11 y C13: Raimundo Fernández Villaverde.

C12: calle Carbonero y Sol.

C14: calle Jorge Manrique.

C15, C16, C18, C22 y C23: Plaza de San Juan de la Cruz.

C17 y C19: Paseo de la Castellana (inmediaciones de Vitruvio).

C20: Paseo de la Castellana (a la altura del número 61).

C21: José Abascal.

Ubicación de accesos a los sectores para el evento Plaza de Cibeles

PMR y W1: calle Marqués de Duero.

W2, W4 y W6: calle Prim desde Augusto Figueroa.

W3, W5 y W7: calle Recoletos.

W8 y W10: calle Bárbara de Braganza.

W9, W11 y W13: calle Villanueva.

W15: calles Goya y Armada Española.

W12, 14 y 16: calle Génova.

X1, X3, X5 y X8: calle Serrano.

X2, X6 y X7: calle Alcalá.

X4: Paseo de México (interior del Parque del Retiro).

Z1 y Z3: calle Barquillo.

Z2: calle Marqués de Cubas.

Z4, Z6: calle Alcalá.

Z5: Gran Vía.

Y1, Y3 e Y5: calle Los Madrazo.

Y2, Y4, Y8, Y10 e Y20: Paseo del Prado y calle Felipe IV.

Y6, Y12, Y14, Y16 e Y18: calle Antonio Maura.

Y7 e Y9: calle Zorrilla.

Y11 e Y13: Plaza de las Cortes.

Y15 e Y17: Paseo del Prado.

Movilidad peatonal para asistentes sin acreditación

Los asistentes que no dispongan de acreditación y a efectos organizativos, deben ubicarse fuera de los perímetros zonales que aparecen en los planos anteriores.

Para ello la organización ha instalado pantallas en las vías principales del perímetro zonal.

Afecciones en cada transporte público

Metro

La madrugada del 6 al 7 junio se ampliará el horario de apertura de Metro hasta las 2:30 horas, para facilitar el desplazamiento de los viajeros.

Además, Metro de Madrid reforzará hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas de la red para facilitar la movilidad durante la 'Visita del Papa León XIV'.

El 6 junio el refuerzo se aplicará a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11 horas y el cierre del servicio. Por su parte, el 7 de junio se activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21:30 horas.

Por motivos de seguridad, y para ordenar el tránsito de asistentes a los distintos encuentros, se prevé el cierre temporal de algunas estaciones, aunque se mantendrá la circulación pasante de trenes.

La estación de Santiago Bernabéu permanecerá cerrada por obras. El día 7 de junio de 2026 con motivo de la Santa Misa se prevé el cierre permanente desde el inicio del servicio y hasta las 14:00 horas de las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla (línea 2), Velázquez, Serrano y Colón (línea 4) y Chueca (línea 5). Consultar esquema de apertura de accesos.

No obstante lo anterior, durante ambos días y en función de la afluencia de público podrían verse afectadas por el cierre otras estaciones de Metro aledañas a las aludidas con anterioridad.

Autobuses interurbanos

En el conjunto de la red, se refuerzan las frecuencias con una dotación adicional de 148 vehículos el sábado 6, y de 157 vehículos el domingo 7.

Se refuerza el transporte de 40 municipios con alojamientos de peregrinos.

Cercanías

Cercanías Madrid contará con un aumento de su capacidad en todas las líneas.

Durante los días 6 y 7 de junio se reforzará la oferta en líneas de acceso a Nuevos Ministerios (Líneas C-2, C-3, C-4a, C-4b, C-7, C-8a, C-8b, C-10).

La noche del 6 al 7 de junio se prolonga el horario de servicio de Cercanías hasta las 2 horas.

El 7 de junio se prevé el cierre de la estación de Recoletos desde el inicio del servicio hasta las 14:00 horas.

También dentro de un dispositivo especial de seguridad y atención al viajero, se incrementará la presencia de vigilantes de seguridad con 200 efectivos más en trenes y estaciones de toda la red de Cercanías, y en especial en las estaciones de Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Sol.

Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)

Los viajes en autobuses de la EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026 (excepto Exprés Aeropuerto).

Se prevé un refuerzo de la red nocturna con 44 autobuses adicionales, así como refuerzo de las líneas que atienden al aeropuerto (200 y 203/Exprés Aeropuerto) y circulares C1 y C2.

También del 6 al 7 de junio se encuentra prevista la activación de la línea 180 de la EMT entre Legazpi y Caja Mágica.

Con motivo de los montajes en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles están sufriendo desvíos en sus itinerarios habituales las líneas 001, 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 74, 120, 126, 146, 147, 150, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N27 y S10.

Con motivo del evento en la Plaza de Lima, el sábado 6 de junio, se encuentra previsto el desvío de las siguientes líneas de autobuses 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43,45, 51, 52, C1, C2, 87, 120, 126, 147,149, 150, N1, N22, N24, N29, N30 y S10.

El domingo, 7 de junio, debido al evento en la Plaza de Cibeles, se encuentra previsto el desvío de las siguientes líneas de autobuses 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 63, 65, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 152, C03, C1, C2, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto.

Taxi

Se ha autorizado el refuerzo del servicio del taxi de tal manera que todos los taxis podrán prestar servicio desde las 20 horas del viernes, 5 de junio hasta las 20 horas del domingo, 7 de junio (consultar resolución).

Como consecuencia de los cortes de tráfico y de la celebración de los eventos relacionados con la 'Visita del Papa León XIV' a Madrid, durante los días 6 y 7 de junio, podrán verse afectadas y sin posibilidad de prestar servicio, las paradas de taxi localizadas en las siguientes calles:

Barquillo, frente al número 3.

Clavel, frente al número 2.

Felipe IV, frente al número 1.

General Perón, frente a los números 42 y 44.

Génova, frente a los números 28 y 6.

Goya esquina con Paseo de la Castellana y frente a los números 25 y 35.

Hermosilla, frente al número 2.

Marqués de Casa Riera, frente al número 2.

Serrano, frente a los números 96, 54, 44, 38 y 2.

Villanueva, frente al número 25.

Paseo de la Castellana, frente a los números 152, 150, 110, 87, 59, 51, 38, 33, 22, 2; así como la parada situada frente a la Plaza de Pablo Ruiz Picasso y junto al intercambiador de Nuevos Ministerios.

Paseo de la Habana, frente al número 17.

Paseo del Prado, frente al número 1.

Plaza de Cánovas del Castillo, frente al número 5.

Plaza de la Lealtad, a la altura del número 2.

Plaza de los Sagrados corazones, frente al número 1.

Se puede consultar la ubicación de las paradas de taxi en el término municipal de Madrid en el siguiente enlace: Localiza las paradas de Taxi en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid.

Estaciones de BiciMAD

Los viajes en BiciMAD serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026.

Del 1 al 9 de junio de 2026 se encuentran previstos los siguientes cierres, ampliaciones y nuevas estaciones de BiciMAD con motivo de los eventos:

Del 1 al 8 de junio: cierre de la estación 86-Plaza de Cibeles.

Del 5 al 7 de junio: cierre de las estaciones 10-Marqués de la Ensenada, 102-Metro Retiro, 107-Serrano, 60-Puerta de Alcalá, 90-Metro Velázquez y 94-Estación de Recoletos.

Del 5 al 8 de junio: cierre de las estaciones 159-Paseo de la Habana y 253-Doctor Fleming.

Del 5 al 9 de junio:

Cierre de las estaciones 156-General Perón, 1-Metro Sol, 105-Serrano, 130-Ríos Rosas, 132-Cuatro Caminos, 133-Dulcinea, 143-María de Guzmán, 135-San Juan de la Cruz, 136-Metro Nuevos Ministerios, 138-Nuevos Ministerios Tren, 150-Paseo de la Castellana, 153-General Perón, 157-Plaza de Cuzco, 20-Banco de España, 210-Tres Cruces, 27-Huertas, 29-Marqués de Cubas, 31-Mayor, 329-Metro Laguna, 33-Puerta del Sol, 93-Plaza de Margaret Thatcher, 95-Claudio Coello, 106A y 106B-Colón.

Ampliación de las estaciones 152-General Perón, 154-Orense, 238-San Germán, 149-Plaza de Quito, 69-Retiro, 142-Eduardo Dato, 198-Rubén Darío y 101 Metro de O´Donnell.

Nuevas estaciones en Parking Almagro, Plaza de España, Orense y Salamanca.

Del 7 al 8 de junio: cierre de la estación 98-Plaza de Felipe II.

Aparcamientos disuasorios para la llegada y salida de autocares

En el marco de los trabajos de planificación del dispositivo de movilidad diseñado con motivo de la 'Visita del Papa León XIV' a Madrid, del 5 al 7 de junio de 2026 se encontrarán disponibles los siguientes aparcamientos disuasorios en el municipio para la llegada y salida de autocares y viajeros:

Ronda de la Comunicación: 150 plazas. Transporte público próximo: estación de Ronda de Comunicación (línea 10 de Metro).

Valdebebas-Zendal: 220 plazas. Transporte público próximo: estación de Valdebebas (líneas C1 y C10 Cercanías).

Avenida de Ensanche de Vallecas, Gran Vía del Sureste y avenida del Mayorazgo: 400 plazas. Transporte público próximo: estaciones de Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros de la línea 1 de Metro.

Pitis: 200 plazas. Transporte público próximo: estación de Pitis (línea 7 de Metro y líneas C7 y C8 de Cercanías).

Parque del Oeste: 140 plazas. Transporte próximo: estación de Moncloa (líneas 3 y 6 de Metro).

Caja Mágica: 250 plazas. Transporte público próximo: estación de San Fermín-Orcasur (línea 3 de Metro).

Sistema de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales

Del 5 al 7 de junio de 2026 (ambos días incluidos) se encontrarán inhabilitadas todas las reservas SEA del municipio de Madrid (más información).