La familia real tiene un papel protagonista durante toda la visita papal, incluidas la princesa Leonor y la infanta Sofía

Al minuto | La visita del papa León XIV a España, en directo

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La visita del papa León XIV a España ha comenzado este sábado, 6 de junio, en torno a las 10:15. A pie de pista, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los reyes Felipe y Letizia han sido los encargados de recibir al pontífice en el arranque de este viaje tan histórico que se prolongará hasta el próximo día 12.

Uno de los momentos más comentados de la llegada se ha producido nada más descender León XIV de la escalerilla del avión. Más allá de limitarse al saludo protocolario habitual, el papa y Sus Majestades han mantenido una conversación relajada durante varios minutos.

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Las imágenes difundidas desde el aeropuerto muestran una actitud cercana y cordial entre las tres autoridades, reflejo de la buena sintonía que ya habían demostrado durante sus encuentros previos en el Vaticano.

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Mientras Felipe VI ha apostado por la sobriedad institucional propia de una cita de esta relevancia, todas las miradas se han dirigido inevitablemente hacia la reina Letizia, que ha vuelto a hacer uso de uno de los privilegios más exclusivos de la realeza europea: el denominado 'privilegio del blanco'.

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El look de la reina Letizia

Para este gran día, la soberana ha recuperado uno de los diseños más elegantes y celebrados de su vestidor: el vestido blanco que ya lució durante la visita de Estado a Egipto.

Se trata de una pieza de guipur de líneas depuradas, extremadamente favorecedora y perfectamente alineada con el protocolo vaticano. El diseño destaca por su impecable confección, una silueta entallada que realza la figura sin excesos, manga larga y una caída fluida que aporta movimiento y sofisticación.

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El vestido presenta un patrón minimalista donde la arquitectura de la prenda adquiere todo el protagonismo y un maxicinturón de hebilla cuadrada. El color blanco, reservado únicamente a determinadas soberanas católicas en presencia del papa, refuerza además el carácter solemne de la jornada. La reina ha completado el conjunto con unos tacones a juego.

La recuperación de una pieza ya utilizada vuelve a evidenciar una de las señas de identidad estilísticas de Letizia: la reutilización de sus prendas más emblemáticas. Una práctica que ha convertido en habitual y que encaja con la imagen de modernidad y sostenibilidad que proyecta desde hace años.

Qué es el privilegio del blanco

El llamado 'privilège du blanc' es una concesión excepcional de la Santa Sede que permite a determinadas reinas católicas vestir de blanco ante el papa. Entre las mujeres que actualmente disfrutan de este privilegio se encuentran la reina Letizia, la reina Sofía, la reina Matilde de Bélgica, la princesa Charlene de Mónaco y las grandes duquesas de Luxemburgo.

Tradicionalmente, el protocolo vaticano exigía a las mujeres vestir de negro y cubrirse con mantilla durante las audiencias pontificias. El privilegio del blanco constituye, por tanto, una distinción extraordinaria reservada a muy pocas casas reales católicas del mundo.

La agenda

Tras la recepción en Barajas, la agenda oficial continúa con una intensa sucesión de actos en Madrid. El papa será recibido formalmente en el Palacio Real, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida y después un encuentro privado con los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Más tarde, León XIV pronunciará su primer discurso ante las autoridades del Estado.

Por la tarde, el pontífice visitará el centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar, una parada especialmente significativa por el marcado carácter social que está definiendo su pontificado. La jornada concluirá con una multitudinaria vigilia de oración junto a jóvenes en la plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu.

La familia real tendrá un papel protagonista durante toda la visita papal. Este sábado, Felipe VI y Letizia acompañarán a León XIV en los principales actos institucionales de bienvenida. Además, Leonor y Sofía participarán en varios encuentros previstos durante estos días, siendo la primera vez como adultas que forman parte de este evento.

Mañana domingo, los soberanos y sus hijas asistirán a la multitudinaria misa del Corpus Christi que el papa celebrará en la plaza de Cibeles, una de las citas más importantes de todo el viaje apostólico.