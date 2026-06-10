Asun Chamoso 10 JUN 2026 - 07:40h.

Es la segunda visita de un papa a Montserrat tras la de Juan Pablo II en 1982

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

Compartir







BarcelonaLa Abadía de Montserrat se prepara "con mucha ilusión" para un encuentro para el recuerdo. "Que un papa visite Montserrat es un hecho histórico. El primero fue Juan Pablo II en 1982 y ahora volvemos a acoger a un papa. Son visitas muy excepcionales e históricas". Esta vez, además, se enmarca en la conmemoración del milenario de la fundación del monasterio benedictino. "Cuando el año pasado estábamos celebrándolo, pensábamos que podríamos recibir la visita del pontífice. El papa Francisco estaba en sus últimos meses de vida y, en mayo, León XIV acababa de llegar. Eso hizo que no fuera posible. Ahora ha surgido la posibilidad de coronar los mil años de historia. Es un broche de oro", destaca Bernat Juliol, subprior de la Abadía de Montserrat.

Fue en 1025 cuando el abad Oliba envió un grupo de monjes a crear un monasterio a Montserrat. "Hemos celebrado los 10 siglos de vida de la comunidad benedictina desde su fundación hasta la actualidad. Ha significado mirar atrás y también hacia el segundo milenario de historia", recuerda y añade: "Para la comunidad, es una visita que nos anima a continuar nuestra vida y nuestro testimonio de monjes y que también nos da empuje para continuar con la misión de custodiar el monasterio de la Virgen de Montserrat".

PUEDE INTERESARTE La reacción del papa León XIV al ver la impresionante torre humana de los castellers en el Estadio Olímpico de Barcelona

Para Juliol, la visita de un papa es "la comunión con la Iglesia universal y los valores que representa Montserrat también son los que el papa León ha explicado durante este tiempo. Montserrat es un santuario y un lugar de esperanza, y como monasterio benedictino es un sitio de paz. Y el Santo Padre nos ha traído el testimonio de la fe cristiana como esperanza y como lugar de paz. Ha demostrado que es un hombre de Dios y un pastor prudente".

Rezo a La Moreneta

El Papa llegará en coche descubierto al santuario para saludar a los 9.000 peregrinos, que se esperan en las plazas de acceso y podrán seguir la visita a través de pantallas gigantes. 1.500 niños de escuelas cristianas de Cataluña estarán en el patio de entrada a la basílica, donde habrá 900 asistentes. Será el padre abad quien se dirigirá al pontífice. "Serán unas palabras de bienvenida y de agradecerle que sea un peregrino de la Virgen de Montserrat y haya podido acudir", avanza el subprior.

Acto seguido, empezará la oración del Rosario, tras la que León XIV se dirigirá a los fieles. Al acabar la Escolanía de Montserrat interpretará el canto de la Salve y el Virolai. Después, llegará un momento muy especial: el Papa subirá a la capilla de la virgen para venerar la imagen de La Moreneta. A continuación, saldrá al balcón de la fachada principal para saludar a los asistentes congregados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rompen el voto de silencio

A partir de ahí, empieza una segunda parte más privada con una comida con la comunidad de 45 monjes "con un toque casero, monástico y con algún elemento de cocina catalana". Esta vez romperán el voto de silencio. "La regla de San Benito dice que las comidas se hagan en silencio porque así mientras se alimenta el cuerpo, alguien está leyendo, y se alimenta también el espíritu. También indica que cuando hay huéspedes y se les tiene que cuidar, se puede romper. El día de la visita del Papa es un huésped importante como para que se haga un almuerzo más festivo con diálogo", detalla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El encuentro, en un lugar que es un referente de Cataluña, está cargado de simbolismo. "Los monasterios benedictinos están arraigados al lugar. Desde hace 1.000 años lo está en Cataluña. Montserrat ha intentado trabajar por la promoción de la cultura, de la lengua catalana y durante el régimen franquista fue un lugar, que no solo intentó trabajar para defender y proteger la lengua y la cultura catalana, sino también los derechos fundamentales y las libertades. Es un monasterio abierto arraigado a Cataluña y abierto al mundo", subraya Juliol.

Visitas anteriores

No será la primera vez que Robert Prevost pisará el monasterio de Montserrat. "Lo hemos sabido hace poco tiempo cuando el padre abad se encontró con León XIV, que le contó que en 2013 había estado como general de los agustinos", detalla. La primera visita de un papa fue Juan Pablo II el 7 de noviembre de 1982 marcada por un fuerte temporal, que dejó dos víctimas mortales por unos desprendimientos de rocas.