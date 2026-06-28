La valenciana ha transformado el dolor en amor incondicional a través de una carta que ha publicado en redes sociales

La familia de Fernando Martín tras conocer la sentencia por el naufragio en Indonesia: "Podría haber sido más contundente"

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La vida de Andrea Ortuño cambió radicalmente el pasado 26 de diciembre de 2025. Lo que comenzó como un viaje en familia idílico por el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, acabó en tragedia. El matrimonio y tres de sus hijos iban a bordo de la embarcación turística KM Putri Sakinah, el barco que naufragó en las aguas de Padar tras ser golpeado por tres grandes olas en un "fenómeno poco común".

Andrea Ortuño perdió a su marido Fernando Martín, un respetado exfutbolista y entrenador del Valencia CF femenino B y a tres de sus hijos: Lia de 12 años, Quique de 10 y Mateo de nueve. Seis meses después de ese naufragio, en el que solo se salvó ella y su hija menor de siete años, la valenciana ha transformado el dolor en amor incondicional a través de una carta que ha publicado en redes sociales.

"Seis meses en los que vuestra ausencia duele, pero vuestro amor sigue llenándolo todo", dice Andrea en su carta

La carta de Andrea Ortuño muestra la capaz de resiliencia que tiene esta madre valenciana que, a pesar de las dificultades, honra la memoria de su familia y enseña cómo se vive un duelo tan duro. "Hoy se cumplen seis meses sin vosotros. Seis meses aprendiendo a vivir con un silencio que nunca imaginé. Seis meses en los que vuestra ausencia duele, pero vuestro amor sigue llenándolo todo. Seis meses en los que hay recuerdos que me arrancan una sonrisa y, al instante, me llenan los ojos de lágrimas", empieza diciendo en su texto.

"Vuestros hermanos hablan de vosotros con un orgullo inmenso. Os nombran con la naturalidad de quien sabe que el amor nunca desaparece. Y yo prometo seguir honrándoos cada día de mi vida, porque mientras haya alguien que os recuerde, nunca dejaréis de estar aquí. Lia, Quique y Mateo os sigo sintiendo por el jardín, jugando y sobre todo felices", relata la valenciana.

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Y para su compañero de vida, Andrea le dedica unas conmovedoras palabras: "Y Fer, tú siempre serás nuestro número uno. Mi refugio, mi fuerza, mi orgullo y el amor que me enseñó que los vínculos verdaderos ni el tiempo ni la muerte pueden romper. Dicen que el tiempo calma el dolor. Yo solo sé que el amor crece, que os echo de menos cada día un poco más y que viviré el resto de mi vida intentando que el mundo no os olvide. Porque no hubo un adiós. Solo una manera distinta de estar con nosotros. Os amo. Ayer, hoy, siempre y para siempre".

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"Volvería a pasar una y mil veces por esto", aseguró a los cuatro meses de la tragedia

Cuando se cumplieron cuatro meses del naufragio, Andrea quiso compartir en redes sociales cómo se sentía tras haber pasado por esta tragedia. "Entre tanto dolor lo que más me sigue sosteniendo es vuestro amor, quiero que quede claro volvería a pasar una y mil veces por esto con tal de conoceros y vivir los 12, 10 y 8 años que he vivido con vosotros cuatro. He sido tan feliz y por suerte lo he podido reconocer, he conocido la plenitud en la vida, en familia y en el amor. Ha sido demasiado corto, pero el cielo aguarda… ahora los roles han cambiado ahora sois vosotros quienes nos cuidáis y nos dais fuerzas todos los días", destacó.

"Os siento muy cerquita. Nos hacéis mucha falta, Gonzalo ya camina, Javier ha dejado de hablar y Mar está recolocando piezas, los almendros están floreciendo, pero qué os voy a contar si ya sabéis todo desde el cielo. Hoy me han dicho que en el cielo se quiere sin pecado y qué bonito saber de vuestra incondicionalidad a mí me da paz", aseguró.

La valenciana siempre tuvo claro que mantendría viva la esencia de su marido en cada decisión que tome en la vida: "Fer prometo preguntarte qué debo hacer cada día, aprender de tus valores y de tu forma de querer, sin exigir y sin juzgar, eras y eres mi número 1, para el resto de mi vida. Sé que no me soltarías nunca, sé que tu elección fue la más valiosa de todas porque sin ti esta familia no habría sido posible. Seguimos siendo 8. Elegimos ser felices y mejores juntos y esto no cambia esa es nuestra alianza y así lo vamos a continuar… Lía, Mateo y Quique sois luz, sois sal y como el mar nunca moriréis. Parte de mi cuerpo también está en el cielo con vosotros. A veces estoy sin ganas y triste, pero elijo honraros porque sois mi elección y mi motivación. F, L, Q, M. ¡Siempre 8!”.

Sin duda, un legado de amor con el que Andrea ha dado una lección sobre lo que realmente importa en esta vida: el amor.