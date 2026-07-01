Las madres de los campamentos de Bernedo rompen su silencio: "Que se escuche a nuestras hijas, su sufrimiento emocional y psicológico es real"

Maitena Berrueco 01 JUL 2026 - 05:30h.

"No hemos denunciado una ideología sino unos hechos", señalan en un comunicado

El juzgado de Vitoria suspende cautelarmente la inhabilitación a la asociación de los campamentos de Bernedo

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Vitoria-GasteizEste verano no habrá campamentos en Bernedo. La prohibición, sin embargo, no ha sido el punto y final para este espinoso asunto que lleva 10 meses dando que hablar. Las colonias están bajo investigación judicial desde que varias familias denunciaran las duchas mixtas con los propios monitores y cómo estos se paseaban desnudos por las instalaciones.

Sin embargo, ayer mismo un juzgado de Vitoria dio un nuevo giro al guion de este caso, con la anulación, por "desproporcionada", de los tres años de inhabilitación que la Diputación de Álava impuso hace unos días a los organizadores de los ‘udalekus’. La decisión abre la puerta a que Sarrea Euskal Udaleku Elkartea vuelva a gestionar nuevos campamentos. Coincidencia o no, las familias que denunciaron a esa asociación por delitos contra la libertad sexual, emitían un comunicado, poco después de conocerse la anulación al veto.

En el escrito las madres reclaman que “se reconozca que hubo cosas que se hicieron mal, que se asuman las responsabilidades que correspondan y que se adopten las medidas necesarias para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo". Además, lamentan que este asunto se haya "convertido en un debate político e ideológico" y en este sentido, aclaran que “no hemos denunciando una ideología, hemos denunciado unos hechos".

"Bastaba con escuchar a nuestras hijas"

“Muchas de nosotras somos vascas, feministas y abertzales”, puntualizan. “Nunca quisimos formar parte de una batalla política o ideológica”, sino que “solo quisimos que nuestras hijas fueran escuchadas y protegidas”. En el comunicado, recuerdan que “bastaba con sentarse con nosotras. Escucharnos. Escuchar a nuestras hijas. Tratar de entender qué había ocurrido y actuar en consecuencia"

Estas madres explican, en su escrito, que "el sufrimiento emocional y psicológico que algunas de sus hijas están atravesando es real": "Mientras muchas personas han convertido este asunto en un debate político e ideológico, nuestras hijas siguen viviendo las consecuencias. El sufrimiento emocional y psicológico que algunas de ellas están atravesando es real. También lo es el desgaste que estamos viviendo sus familias. Por respeto a su intimidad no daremos más detalles, pero pedimos que nadie olvide que detrás de esta historia hay menores, no argumentos", añaden.

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Asimismo, denuncian “los relatos parciales” y que hasta ahora habían permanecido en silencio para “proteger” a sus hijas, pero “seguir calladas contribuye a que sus voces sigan quedando en un segundo plano".

Sanción desproporcionada

El pasado 5 de junio, la Diputación de Álava dio a conocer la resolución del expediente administrativo abierto contra Sarrea Euskal Udalekuak, asociación organizadora de los campamentos investigados por la justicia, imponiéndole el castigo más duro contemplado en la Ley de Juventud de Euskadi: tres años de inhabilitación y 9.000 euros de multa. Además, la institución alavesa prohibió que el udaleku, en las antiguas escuelas de la localidad alavesa, lo organice otra asociación este verano.

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Sin embargo, solo 24 días después, la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha suspendido cautelarmente la ejecución de la sanción de inhabilitación por tres años a la asociación responsable de los campamentos de Bernedo para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil, que le había sido impuesta por la Diputación foral de Álava. "De forma intuitiva", aprecia "desproporción de la actuación administrativa tanto en la tipificación como grave de la infracción como en la individualización de la sanción, con arreglo a lo previsto en el artículo 62 y 63 de la Ley 2/2022, aunque aún quepa el debate".