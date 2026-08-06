La jueza ordena que Murcia asuma la tutela de la hija de cinco años de la mujer asesinada por su expareja en un centro comercial

El asesino de su exmujer en un centro comercial de Murcia, detenido en Puerto Lumbreras cuando intentaba huir hacia Granada

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MurciaLa Guardia Civil ha conseguido detener en la localidad murciana de Puerto Lumbreras al hombre que presuntamente mató a cuchilladas a su expareja, una mujer de 44 años, en un centro comercial de Murcia. El hombre estaba siendo buscado por los agentes desde que la magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, ordenase su búsqueda y detención.

La magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, acusaba a la expareja de, presuntamente, haber cometido los delitos de "homicidio y quebrantamiento de condena", informaba el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

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La Comunidad asume la tutela de la hija

La magistrada, además, ha practicado el levantamiento del cadáver, ordenado las primeras diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos y ha atribuido "provisionalmente la tutela de la hija menor a la institución pública competente" del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen "las medidas de protección que procedan".

Condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar

El TSJMU ha recordado que el hombre investigado había sido condenado el pasado 15 de abril por un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía en común una hija menor de cinco años.

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En esa sentencia se le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo u otro lugar donde se encontrara, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

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Además, se le condenó a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así como al pago de una indemnización de 310 euros.

El asesinato de la mujer

El asesinato de la mujer de 44 años se ha producido este miércoles alrededor de las 17:00 horas en un establecimiento del centro comercial Carrefour Infante, donde, presuntamente, su expareja la habría matado a cuchilladas.

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Este caso, junto al ocurrido en Llanes (Asturias), se investiga como posible caso de violencia machista que, de confirmarse, elevaría a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

Ayuda contra la violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.