Las llamas del incendio forestal de Pinofranqueado han quemado más de 4.000 hectáreas

Investigan si el incendio de Pinofranqueado fue provocado: las llamas han arrasado 22.200 hectáreas y quemado seis viviendas

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Las llamas en Pinofranqueado (Cáceres), han permitido el regreso a casa de los vecinos evacuados, tras cuatro días de preocupación y ante la previsión de que el incendio se dé por estabilizado en la tarde de este viernes. Los medios terrestres y aéreos atacarán a lo largo del día varios frentes del fuego, que ha quemado 4.000 hectáreas, después de que los trabajos realizados por la noche hayan logrado resultados favorables.

La presidenta de la Junta, María Guardiola ha informado a los vecinos de la buena noticia, una decisión que se ha adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada a las 9.00 horas, que ha evaluado la situación del incendio forestal.

La presidenta de la Junta de Extremadura, ha informado que "si se mantienen las condiciones actuales, el incendio se podrá dar por estabilizado al final del día".

Los efectivos terrestres que han trabajado duro esta noche han centrado su labor en ahogar los rebrotes y las reactivaciones que de forma constante se generan en buena parte del perímetro interior.

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El oeste por Las Hurdes, la línea roja de contención de las llamas

Después de lograr la contención del frente del incendio próximo al río Malvellido, que discurre de oeste a este por Las Hurdes, la considerada como "línea roja" para fijar posiciones de lucha contra las llamas, los medios aéreos y terrestres dedicarán buena parte de su labor en atacarlo y reducir los riesgos.

También están las zonas oeste (Horcajo) y norte (El Gasco), cuya orografía dificulta mucho el acceso a las mismas y donde esta pasada noche no se ha actuado por la falta de luminosidad.

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Un nuevo perimetraje del área del incendio, esta vez sin el denso humo que estos días registraba la zona, reduce el número de hectáreas asoladas a 4.250, unas 500 menos a la cifra apuntada en la jornada de este jueves.

Como consecuencia de esta evolución favorable se han flexibilizado algunas medidas de seguridad, pues los vecinos de las alquerías hurdanas de Aceitunilla, Erías y Cerezal ya pueden regresar a sus casas y se ha levantado el confinamiento urbano de los ciudadanos de las alquerías de Avellanar y Castillo, así como del municipio de Nuñomoral.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) se reúne este viernes a las 09:00 horas.