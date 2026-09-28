El pequeño, del que no se ha revelado el sexo, nació prematuramente a las 26 semanas de gestación y sufrió graves daños cerebrales y parálisis

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El pasado junio se hizo conocido el primer caso de eutanasia en un menor de 12 años en Países Bajos desde la aprobación en 2024 de la ampliación de la ley que permite este procedimiento a niños con enfermedades incurables que sufran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría.

Ahora, un comité de revisión independiente ha revelado la edad exacta del menor, así como la enfermedad que padecía. El paciente era un niño de casi dos años que padecía varias afecciones médicas graves y falleció a finales de 2025.

Dicho comité ha avalado la actuación el médico, pero su dictamen reveló que los especialistas consultados no coincidieron. Se trata del primer caso conocido de un niño menor de 12 años, al que se le practicó la muerte asistida.

El pequeño sufrió graves daños cerebrales, parálisis cerebral y discapacidad visual

El niño, del que de momento no se ha revelado el sexo, nació prematuramente a las 26 semanas de gestación, sufrió graves daños cerebrales, parálisis cerebral y discapacidad visual, tal y como informa ‘NL Times’.

A esto se sumaban frecuentes y graves convulsiones epilépticas, que en su mayoría no respondían a la medicación. Esto hacía que el niño estuviera inquiero e incapaz de dormir durante largos periodos. También tenía mucosidad en los pulmones, lo que le dificultaba mucho respirar y tragar.

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Debido al efecto acumulativo de todas estas afecciones, era evidente que el niño no llegaría a la edad adulta. El médico también determinó que su sufrimiento no podía aliviarse mediante tratamiento médico. Por lo tanto, el médico y los padres decidieron poner fin a la vida del niño.

"Los padres y el médico no observaron ninguna mejoría"

El comité concluyó que el médico actuó con la debida diligencia y realizó la evaluación correcta. “Todas las facetas de ser humano —en cuanto a habilidades motoras, comportamiento y personalidad— estaban gravemente afectadas y no iban a mejorar", declaró el comité. “A pesar de todas las intervenciones médicas y no médicas, los padres y el médico no observaron ninguna mejoría en el estado del niño y estaban convencidos de que sufría de forma insoportable y sin perspectivas de alivio”.

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Añadió que el médico cumplió estrictamente con todos los requisitos de diligencia debida. Los Países Bajos modificaron su ley de eutanasia para permitirla en niños de entre 1 y 12 años bajo condiciones muy estrictas. Estas condiciones incluían que el niño tenga un sufrimiento insoportable e irremediable, que no exista otra solución razonable y que el médico cuente con la evaluación de al menos otro médico independiente.

Cuando se amplió la ley, esta establecía que no se podría aplicar la eutanasia a niños pequeños más de cinco veces al año. Hasta el momento, este ha sido el primer y único caso.