Claudia Barraso 21 OCT 2026 - 19:51h.

La Universidad de León ha entregado el título que Isaura no pudo recoger en 1937, tras licenciarse como Maestra de Primera Enseñanza

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La historia de Isaura no es una cualquiera, sino que a sus 110 años ha recibido el título universitario que se sacó hace años y que nunca le fue entregado. La Universidad de León ha conseguido cumplir su sueño desde el año 1937.

Isaura, una mujer de 110 años y Maestra de Primera Enseñanza por la Universidad de León, ha recibido el título ahora, desde el año 1937 que consiguió graduarse en la carrera. Así lo ha confirmado el centro a través de un emotivo comunicado que ha publicado junto a fotografías suyas recibiendo el título.

“Por fin hemos podido entregar el título de Maestra de Primera Enseñanza a Dña. Isaura Martín Granizo, una mujer de 110 años que terminó sus estudios en 1937 y que, debido a las circunstancias políticas de la época, nunca había podido recogerlo”.

Aunque en este comunicado no han confirmado los motivos por los que Isaura no pudo recibir su título, seguramente se debía a cuestiones de la época, en la que las mujeres no tenían la oportunidad de graduarse en estudios superiores.

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El gran mérito de Isaura, 89 años despés

“Hablar con Isaura ha sido un auténtico regalo y una experiencia que nos recuerda el valor de la educación y la importancia de cerrar historias que llevaban demasiado tiempo esperando su momento”. En las fotografías compartidas por la Universidad de León aparece Isaura, feliz y conmocionada por haber recibido por fin el título que tanto esperaba.

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Le arrebataron su sueño

Además, por su especial historia, la Universidad le ha querido otorgar un reconocimiento con un broche de plata que le colgaron de su chaqueta mientras ella lo mira con orgullo tras haber estado esperando ese momento durante, nada más y nada menos que 89 años. Ella se sacó la carrera de profesora porque quería poder ayudar a otros niños a aprender en unos tiempos en los que la educación y, en general el país, no atravesaba su mejor momento.

Sin embargo, las circunstancias le arrebataron su sueño de poder tener el título universitario, siendo en aquel entonces, una de las primeras mujeres en poder decir que había ido a la universidad y que además había conseguido sacarse el graduado.