Dormir con calcetines puede facilitar el sueño en algunas personas, según los especialistas en descanso

Marta Egea 21 OCT 2026 - 20:00h.

Dormir con calcetines puede ayudar a algunas personas a conciliar el sueño más rápido al favorecer la vasodilatación y la pérdida de calor corporal

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MadridDormir con calcetines es una de esas costumbres que divide opiniones. Para algunas personas resulta imprescindible en cuanto bajan las temperaturas, por el contrario, otras sienten que no pueden conciliar el sueño hasta que sacan los pies fuera del edredón. Sin embargo, detrás de esta preferencia aparentemente trivial existe un mecanismo relacionado con la forma en la que el organismo regula su temperatura antes de dormir.

El anestesista y divulgador científico David Callejo ha explicado que mantener los pies calientes puede favorecer el proceso mediante el cual el cuerpo libera calor antes del sueño. De hecho, algunos estudios han encontrado que calentar los pies puede acortar el tiempo necesario para quedarse dormido.

Para dormir, el cuerpo necesita perder calor

Cuando se acerca la hora habitual de dormir, la temperatura corporal central empieza a descender. Este cambio forma parte del ritmo circadiano y actúa como una de las señales que preparan al organismo para pasar de la vigilia al sueño.

Para conseguirlo, aumenta el flujo sanguíneo hacia las zonas periféricas, especialmente las manos y los pies. Los vasos sanguíneos de estas regiones se dilatan y facilitan que el calor se desplace desde el interior del cuerpo hacia la piel, desde donde puede liberarse al ambiente.

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Sin embargo, aunque parezca algo contradictorio, calentar los pies puede ayudar a enfriar el interior del cuerpo. Una investigación clásica publicada en 2000 encontró que la diferencia de temperatura entre las extremidades y las zonas centrales del cuerpo era uno de los mejores predictores del tiempo que una persona tardaba en quedarse dormida. Una mayor vasodilatación en manos y pies estaba relacionada con un inicio más rápido del sueño.

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Una revisión posterior llegó a conclusiones similares y observó que calentar suavemente los pies podía facilitar el inicio del sueño en algunos adultos.

Los calcetines no calientan realmente todo el cuerpo

Al cubrir los pies y aumentar ligeramente su temperatura, los vasos sanguíneos pueden dilatarse y favorecer la disipación del calor corporal. Esto no significa que unos calcetines reduzcan directamente la temperatura central. En realidad, los experimentos realizados hasta ahora no siempre han encontrado modificaciones significativas en ella.

Lo que parece importar es la temperatura de la piel de las extremidades y su relación con las partes centrales del cuerpo. Una investigación publicada en junio de 2026 volvió a encontrar una estrecha relación entre el aumento de la temperatura de la piel distal y el momento de quedarse dormido, tanto en adolescentes como en adultos mayores. Cuando antes se producía ese cambio térmico, menor tendía a ser la latencia hasta el sueño.

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El estudio que encontró 7,5 minutos de diferencia

Uno de los trabajos más citados sobre dormir con calcetines fue publicado en 2018 en ‘Journal of Physiological Anthropology’. Los investigadores compararon el sueño de seis hombres jóvenes durante dos noches experimentales: una utilizando calcetines específicos para mantener calientes los pies y otra sin ellos.

La habitación se mantuvo a 23ºC y con una humedad del 50%, es decir, en un ambiente relativamente fresco. Cuando los participantes llevaron calcetines, tardaron una media de 7,5 minutos menos en dormirse, durmieron aproximadamente 32 minutos más y presentaron menos despertares. La temperatura de sus pies se mantuvo alrededor de 1,3ºC por encima de la registrada durante la condición sin calcetines.

Tener los pies fríos puede dificultar quedarse dormido

La utilidad de los calcetines probablemente sea mayor entre quienes llegan a la cama con los pies fríos. Si los vasos sanguíneos de las extremidades están contraídos por el frío, resulta más difícil que el organismo desplace calor hacia la periferia. Calentar ligeramente la zona puede facilitar la vasodilatación y crear unas condiciones térmicas más parecidas a las que aparecen naturalmente antes del sueño.

De ahí que algunas personas experimenten una diferencia considerable en invierno y ninguna durante el verano. También existen otras maneras de conseguir un efecto similar. Un baño de pies con agua templada antes de irse a dormir ayuda a favorecer la pérdida posterior de calor corporal.

Por tanto, no es necesario dormir toda la noche con los pies tapados. Para algunas personas puede bastar con calentarlos antes de meterse en la cama y quitarse los calcetines después si se empieza a sentir calor.

Sin embargo, el tipo de calcetín importa ya que dormir con los mismos calcetines gruesos y ajustados usados durante todo el día no es la opción más recomendable. Se recomienda usar modelos suaves, holgados y fabricados con fibras transpirables.

Si hace calor, el efecto es contraproducente

Los calcetines no mejoran el sueño por el simple hecho de llevarlos. En caso de provocar demasiado calor, humedad o incomodidad pueden conseguir exactamente lo contrario. El dormitorio debería mantenerse confortablemente fresco.

Durante una noche calurosa de verano, añadir una capa de ropa puede hacer más complicada la disipación de calor. Por eso, alguien que ya siente los pies calientes probablemente no obtendrá ningún beneficio y puede estar más cómodo durmiendo descalzo.