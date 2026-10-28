La Guardia Civil comienza la reconstrucción de la zona del accidente ferroviario con drones con cámaras 3D

Es un sistema de reconstrucción 3D de escenarios que permitirá conocer cómo se produjo el accidente

La Guardia Civil interroga al operario que regulaba el tráfico ferroviario desde centro de control de Adif por el accidente en Urda, Toledo

Compartir







El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo para comenzar la investigación en la zona del accidente ferroviario entre un tren de Iryo y un AVE de Renfe en Urda, Toledo, con el fin de reconstruir lo ocurrido y conocer las posibles causas causas que provocaron el choque. Para esclarecer lo sucedido, la Guardia Civil ha desplegado drones con cámaras 3D que permitirán crear un escenario virtual de la zona del accidente.

Según ha explicado el cuerpo, los especialistas de Criminalística utilizan los drones para crear una "nube de puntos fotográficos para formar un escenario en 3D" de la zona del accidente. Una vez que se ha creado un mapa preciso de la zona, la información recabada se utilizará para reconstruir el paso a paso de cómo ha ocurrido el accidente y conocer las posibles causas del mismo. El Instituto Armado ha difundido imágenes del despliegue de estos drones con grabación 3D donde se observa el proceso de reconstrucción del escenario.

Además del Servicio de Criminalística, diferentes unidades de la Guardia Civil se han desplegado en la 'zona cero' del accidente en la provincia de Toledo desde primera hora de la mañana para esclarecer lo sucedido y prestar apoyo a las personas afectadas por el accidente.

PUEDE INTERESARTE Los pasajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario en Urda: sus familias piden ayuda para localizarlos

En paralelo, agentes del Instituto Armado y miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando se ha producido el accidente mortal para avanzar en la investigación de las causas del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un Guardia Civil entre los fallecidos

Por otra parte, la Guardia Civil también ha lamentado la muerte de un agente que viajaba en uno de los trenes. "Queremos expresar nuestro sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de José Manuel, guardia civil fallecido hoy en el accidente de trenes en Urda, Toledo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En un mensaje en redes sociales, la Guardia Civil ha transmitido, además, sus condolencias a todas las víctimas y familiares del accidente, deseando una pronta recuperación de todas las personas heridas.