Ana Benitez, una mujer que busca a su hermano en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, ha contactado con 'El Programa de Ana Rosa'

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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UrdaLuto y conmoción en España tras el accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo. El choque entre un AVE y un tren de Iryo ha dejado decenas de heridos y, hasta el momento, 46 muerto, según datos de Protección Civil. En 'El programa de Ana Rosa'' han estado cubriendo la última hora de esta catástrofe y han podido hablar con Ana Benítez, una mujer sevillana que busca a su hermano en el accidente ferroviario y que ha pedido ayuda al programa de Telecinco.

En una videollamada, esta mujer ha indicado que su hermano viajaba en uno de los trenes siniestrados. Por eso, la familiar ha pedido a todo aquel que pueda tener información sobre su hermano que se ponga en contacto con ella o con el programa presentado por Ana Rosa Quintana.

La petición de ayuda

"Lo último que sabemos de él es que ya iba en el AVE", indica esta mujer mientras reflexiona que, debido a los fuertes golpes que han sufrido los vagones, podría haber perdido el teléfono.

Además, la familiar de este hombre desaparecido de 37 años ha pedido a todo aquel que le pueda dejar un teléfono que se lo preste para que pueda ponerse en contacto con su familia.

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"Iba con una compañera de trabajo, pero iban en vagones distintos. Ella no sabía nada", trasmitía Ana Benítez mientras indicaba que la empresa en la que trabaja su hermano ha podido contactar con esta mujer, pero que sigue sin localizar al hermano de Ana Benítez.

"Por favor, se llama David Benítez Domínguez. Si alguien sabe algo de él, lo reconoce, por favor que nos diga", pedía completamente emocionada esta mujer en pleno directo.

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¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

El accidente ferroviario y las hipótesis

La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda es de al menos 46 fallecidos, según fuentes de Protección Civil. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda, Toledo, ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes. Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. Fuentes de Transportes consultadas por el periódico 'ABC', el accidente ferroviario ha sido consecuencia de un error humano. "Un operario de la empresa pública, que estaba actuando en una avería del sistema principal de señalización, sería el responsable de no alertar al tren AVE de la cercanía del tren Iryo", indica el periódico. Hipótesis que choca con las declaraciones ofrecidas por el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, en las que asegura que "la causa del accidente no es más que una, el fallo del sistema de seguridad de la línea. El fallo del LZB, un sistema de seguridad que parece ser que se estropeó a primera hora de la mañana", ha manifestado.