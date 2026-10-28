Celia Molina 28 OCT 2026 - 10:39h.

El actor, que ha participado en más de 30 películas, ha actualizado su estado de salud en redes para informar a sus seguidores

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El actor Jorge de Juan, conocido por haber participado en películas como 'Abre los ojos', 'La Tierra de Amira' o la serie noruega 'La Palma', ha escrito un contundente mensaje en las redes sociales sobre su estado de salud.

Aunque no acostumbra a hacer declaraciones de este tipo en su cuenta de Instagram, ante las preguntas e informaciones imprecisas que ha visto sobre él en la red, Jorge de Juan ha hablado claramente sobre el complicado momento que está atravesando.

"No me gusta hablar de mí en redes sociales. Pero hay amigos y amigas por ahí preguntando y algunos diciendo cosas que no son ciertas. Para que quede claro: llevo muchos meses con problemas digestivos y abdominales que han derivado en un cáncer de páncreas en estadio IV, que no se puede operar ni resecar. Solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro", ha declarado.

"Espero que se produzca un milagro"

"Yo creo en los milagros y, como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho. Por mí no va a quedar, pero estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla", ha concluido, añadiendo una fotografía en la puerta de un hospital oncológico.

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La extensa carrera cinematográfica del actor

En su extensa trayectoria profesional, como actor, Jorge Juan ha participado en más de 30 películas y series de televisión, habiendo protagonizado más de 30 proyectos. Algunos de sus créditos en pantalla incluyen 'Abre los ojos', 'Las bicicletas son para el verano', 'El mejor de los tiempos', 'Silencio en la nieve', 'Talk of Angels' (Pasiones rotas), 'One of the Hollywood Ten' (Punto de mira), 'Beltenebros', 'Agente contrainteligente' (The Brothers Grimsby) y 'Los constructores de la Alhambra', entre otros.

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Paralelamente, ha desarrollado una extensa carrera teatral, participando en más de 20 producciones. Entre sus obras destacan 'Bodas de sangre', 'Calígula', 'Edipo Rey', 'Macbeth', 'La ciudad y los perros', 'Ricardo III', 'Motor', 'Los 39 escalones', 'La mujer de negro' y 'Hay que deshacer la casa'.

Como director y productor, ha trabajado en numerosos montajes, entre los que se encuentran 'El Público', 'The Grain Store', 'Al final del arco iris', 'Drácula', 'Los 39 escalones', 'La mujer de negro', 'Bodas de sangre', 'El juez de los divorcios', 'La casa de Bernarda Alba' y Yerma, todos ellos con gran éxito de crítica y público tanto en España como en el Reino Unido. En el año 2016 construyó y fundó el Cervantes Theatre de Londres, primer teatro de habla hispana en la historia del teatro británico, sede de la Spanish Theatre Company, de la cual fue su director hasta el cierre en el año 2025.