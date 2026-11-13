Protección Civil alerta de los riesgos de refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica

La electricidad busca el camino más corto y menos resistente para completar el circuito, y el árbol es exactamente eso

La Guardia Civil recuerda qué hacer si un animal cruza la carretera de forma inesperada

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Refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica es el error más común de los excursionistas, ciclistas y paseantes sorprendidos por la lluvia lejos de un lugar cerrado. La imagen mental del árbol como paraguas natural es, sin embargo, engañosa. Buena parte de los muertos por impacto de rayo en España durante los últimos años estaban bajo las ramas de un árbol cuando les alcanzó la descarga. Protección Civil, advierte con claridad sobre ello: "No te refugies bajo los árboles, especialmente si están aislados."

Por qué un árbol atrae los rayos

La física del rayo explica con precisión por qué esto es un peligro. Una descarga eléctrica atmosférica se produce cuando la diferencia de potencial entre la nube y la tierra supera la capacidad aislante del aire circundante, con lo que la electricidad busca el camino más corto y menos resistente para completar el circuito. Cualquier objeto que sobresalga de la superficie del terreno se convierte en candidato, y cuanto más alto y más aislado esté, mayor es el campo eléctrico que se genera a su alrededor. Un árbol solitario en medio de un prado combina estos dos factores, ya que la verticalidad de su tronco lo eleva sobre el entorno, y la humedad interior de la madera aumenta la conductividad natural del material.

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El impacto directo del rayo sobre el árbol no es el único peligro. Cuando la descarga alcanza la copa, la electricidad se desplaza por el tronco hacia el suelo buscando la vía de menor resistencia, y encuentra dos rutas alternativas al camino interior de la madera. La primera es el llamado "flashover", el arco eléctrico que salta desde el tronco hacia el aire circundante y alcanza a cualquier persona situada a menos de dos o tres metros.

La segunda es la corriente de tierra, una carga descargada en el suelo que se propaga radialmente en todas direcciones hasta veinte o treinta metros desde la base del árbol, y cualquier persona apoyada sobre esa superficie recibe una fracción de la descarga a través de los pies. No se tiene que ser alcanzado directamente por el rayo para sufrir lesiones graves.

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Refugios seguros y refugios peligrosos

Los lugares que ofrecen una protección real durante una tormenta eléctrica son solo dos. El interior de un edificio con paredes y estructura sólida, en el que la descarga se transmite por la cara exterior hasta el suelo sin afectar al ocupante. Y el interior de un vehículo con techo duro con las ventanillas subidas, que funciona como jaula de Faraday. Los descapotables, las motos, las bicicletas, las caravanas de tela y las tiendas de campaña no cumplen esa función.

Los espacios que la mayoría de la gente elige por instinto son los peligrosos. Además del árbol aislado, hay que evitar cualquier estructura metálica prominente (torres eléctricas, vallas metálicas, alambradas, tuberías, rieles de ferrocarril), las cuevas poco profundas y los salientes rocosos (donde la corriente de tierra sigue la superficie del propio saliente), las terrazas abiertas y los porches sin paredes laterales cerradas.

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Las zonas abiertas y despejadas dejan al excursionista como el objeto más alto del entorno y multiplican el riesgo. El agua conduce la electricidad con la misma eficacia que los metales: nadar, remar o pescar durante una tormenta es especialmente peligroso.

Si no tienes un refugio cerca

Cuando la tormenta sorprende al excursionista lejos de un edificio o un vehículo, la posición de protección que las autoridades de emergencia recomiendan empieza por agacharse en cuclillas con los pies juntos, la cabeza entre las rodillas y las manos sobre las orejas para proteger los oídos del propio trueno. Solo el calzado debe estar en contacto con el suelo, para minimizar la superficie corporal expuesta a la corriente de tierra.

No tumbarse en ningún caso, ya que tumbado, el cuerpo ofrece la máxima superficie de contacto y absorbe la máxima carga posible si la corriente pasa por el suelo. Separarse al menos treinta metros de otras personas y dejar objetos metálicos como palos de senderismo, herramientas, teléfonos móviles, walkie-talkies a la misma distancia.

Cuando la única opción disponible sea un grupo de árboles, la recomendación es refugiarse en el interior de un bosque denso y bajo los árboles de menor altura, jamás bajo los más altos. La regla que las autoridades meteorológicas y de emergencia utilizan para gestionar el tiempo de exposición se llama "30/30": si el intervalo entre el relámpago y el trueno es inferior a 30 segundos, la tormenta está a menos de 10 kilómetros y hay riesgo inmediato. Y tras el último trueno oído, hay que esperar 30 minutos antes de salir del refugio. Los rayos pueden caer a más de 20 kilómetros del centro visible de la tormenta.