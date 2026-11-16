Mercedes Zarzalejo denuncia "acoso" del comité de huelga y anuncia "acciones penales" contra los responsables

Docentes en huelga de Madrid se encierran en la Dirección de RRHH de Educación y la Comunidad habla de prácticas mafiosas

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La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado este lunes que emprenderá "acciones penales" por el "acoso" que asegura estar sufriendo por parte del comité de huelga de los docentes. Además, ha aludido a las 45 actas que la Policía ha elevado contra profesores para que se investiguen los episodios de "violencia" registrados durante concentraciones no autorizadas.

Zarzalejo ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la sede de la Consejería de Educación, mientras cientos de docentes volvían a manifestarse a las puertas del edificio. La protesta coincide con el primer mes de la huelga indefinida de los profesores no universitarios, iniciada el pasado 14 de octubre, y se suma a las movilizaciones de las educadoras de Educación Infantil, que comenzaron el 7 de abril.

La consejera tenía previsto inaugurar este lunes, a las 10:00 horas, una jornada sobre Formación Profesional dual, pero el acto ha tenido que ser cancelado después de que varios docentes irrumpieran en el salón de actos, pese a los intentos de la Policía y del personal de seguridad por impedirlo. Mientras tanto, otros manifestantes permanecían en el exterior de las instalaciones al grito de "educación justa y de calidad", según han trasladado a 'EFE' desde el colectivo Menos Lectivas.

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Denuncia en el juzgado de instrucción de guardia de Plaza de Castilla

La consejera de Educación ha incidido en que estas actuaciones "no tienen cabida" en un estado democrático y, por ello, van a interponer una denuncia en el juzgado de instrucción de guardia de Plaza de Castilla por los hechos "acontecidos, reiterados y habituales" en los actos institucionales desde que se inició la huelga.

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Así ha afirmado que va a emprender "las acciones penales correspondientes para que se depuren no solo las eventuales responsabilidades individuales de quienes están cometiendo este acoso sino en su caso las que puedan corresponder a los miembros del comité de huelga como inductores".

Zarzalejo pide a la Delegación de Gobierno que actúe con "contundencia"

Además, ha pedido a la Delegación de Gobierno que actúe con "contundencia" contra las concentraciones no autorizadas que "le impiden sus funciones" y que con la mayor celeridad posible eleven las 45 actas por hechos similares a los de hoy.

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En respuesta a los periodistas tras preguntarle si se sentará a negociar con el comité de mixto de huelga, Zarzalejo ha incidido en que "con estas personas desde luego no se puede negociar" y que ya se sientan con los "legítimos representantes del colectivo docente, los que ellos han elegido, y no con estas minorías que utilizan la violencia y la fuerza para ejercer presión, como estamos viendo en las últimas semanas". El comité de huelga está conformado, en parte, por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, como son los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT.