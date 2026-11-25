Thania denuncia que el Sistema VioGén no fue suficiente para proteger a su madre de la violencia de género

Cinco mujeres son asesinadas cada hora por su pareja o expareja en el mundo

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Las hijas de una mujer asesinada por violencia de género que se encontraba dentro del Sistema VioGén denuncian que el sistema no funciona. Su madre denunció y pese a encontrarse dentro del sistema de seguimiento, las herramientas no fueron suficientes para que su pareja no acabara con su vida.

Además, ambas hijas de Carmen, la víctima de violencia de género, señalan que tuvieron que llegar a pactar con el asesino de su madre para que no saliera de la cárcel tras años en los que no lograron llegar a un acuerdo.

Thania estudiaba fuera cuando su madre fue asesinada por su entonces pareja. Ni ella ni su hermana sospechaban que su madre era víctima de violencia de género: "No mencionó jamás nada". Sin embargo, Carmen, la mujer víctima de violencia de género y madre de Thania, sí había denunciado y su maltratador tenía una orden de alejamiento, pero no fue suficiente para frenarlo.

"La mató, la descuartizó y quemó sus restos", cuenta Nuria Milà, abogada especialista en violencia de género. Si bien el culpable ingresó en prisión preventiva, tras cuatro años sin juicio legalmente debía ser puesto en libertad. "Todos temblábamos. Dijimos: 'Si excarcelamos a este señor porque no nos quede más remedio, no le vamos a ver", explica Nuria Milà.

"Tenía 17 años y yo creo que a día de hoy ni si quiera lo asimilo", declara Thania Montón que para evitar que el asesino de su madre saliese de prisión tuvo que llegar a un acuerdo con él. "Teníamos que pactar por obligación para no dejar a un asesino libre", explica Thania. Finalmente, el juicio se cerró con un acuerdo por el que redujeron la condena del asesino de 21 años a 18 y Thania solo pide que lo de su madre no se repita.

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47 mujeres asesinadas por violencia machista en 2026

En el año 2026 son ya 47 mujeres asesinadas por violencia de género a mano de sus parejas o exparejas. Es la mayor cifra de crímenes machistas desde 2023 y este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se vuelve a poner en el foco la importancia de una protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista y el valor de la prevención a través de la educación y la concienciación de la sociedad.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016- online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.