El juez ha acordado el archivo de la causa seguida contra Manuel Huerta, perito del móvil del único condenado por el crimen de Marta del Castillo

La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa contra el perito del caso Marta del Castillo

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El Juzgado de Instrucción nº 7 de Sevilla ha acordado el archivo de la causa seguida contra Manuel Huerta, perito que intervino en las actuaciones relacionadas con el caso de Marta del Castillo.

Según adelanta ‘El Español’, el magistrado ha concluido que no existen indicios de delito de intrusismo profesional y asume el criterio sostenido por el Ministerio Fiscal, determinando que la actuación desarrollada por Huerta no puede considerarse delictiva.

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La resolución determina que la pericia no constituye una actividad reservada legalmente a una titulación concreta, requisito indispensable para apreciar un delito de intrusismo profesional. Del mismo modo, recuerda que el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla expresamente la participación de peritos no titulares.

El auto, recogido por el ‘El Español’, destaca que Manuel Huerta fue propuesto por la representación del padre de Marta del Castillo y aceptó el cargo ante la autoridad judicial identificándose como perito judicial y CEO de Lazarus, sin atribuirse una condición profesional distinta.

Respuestas que no llegan y piezas que siguen incompletas

De este modo decae la última actuación que permanecía vigente contra Huerta. La resolución pone fin a un procedimiento promovido por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), presidido por Pedro José de la Torre Rodríguez, que cuestionó la legitimidad de la actuación pericial desarrollada por Huerta en el marco de la investigación relacionada con el teléfono móvil de Miguel Carcaño.

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Mientras las causas están estancadas, la cuenta atrás para el agotamiento de la condena a 21 años y tres meses de cárcel impuesta a Miguel Carcaño por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo. Desde el pasado 8 de mayo, a Carcaño le restan ya menos de cuatro años para ver extinta su pena de prisión y quedar en libertad el 8 de mayo de 2030, cuando haya cumplido su pena privativa de libertad.

Los padres de Marta del Castillo llevan más de 17 años sin saber dónde están los restos mortales de su hija. Un tiempo donde han estado esperando alguna novedad sobre el caso y en el que han recibido duras noticias. En 2024, Antonio del Castillo y Eva Casanueva recibieron la demoledora decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condenó a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir en 2009 el crimen, y a la madre de este, por un delito de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

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El juicio que se celebró en 2011 acabó con la condena de Carcaño y la absolución del resto de los inculpados: su hermano Francisco Javier Delgado; la novia de éste María García y el amigo de Carcaño Samuel Benítez.