Este sábado centeneras de personas se concentraban en el barrio de las Fuentes en Zaragoza para expresar su repulsa por el crimen

El hombre que ha matado a tiros a su expareja en Zaragoza contaba con licencias de armas deportivas: los investigadores destacan la "crueldad" del crimen

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ZaragozaLos vecinos del barrio de Las Fuentes en Zaragoza se concentraban este sábado en la plaza de las Aguadoras para compartir su dolor y mostrar su repulsa tras el asesinato de su vecina Silvia este sábado en la calle Cardenal Cisneros, frente a la peluquería que regentaba.

Entre los asistentes a la concentración se encontraba la actual pareja de Silvia, un hombre con el que había comenzado una relación sentimental el pasado mes de enero. "Nunca la olvidaré. Era una gran persona", lamentaba el hombre durante el acto de repulsa del crimen, según recoge El Heraldo.

Silvia, una mujer "fuerte y luchadora"

La concentración, convocada por la comisión de la Mujer de la Asociación Vecinal de Las Fuentes y secundada por la FABZ, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, además de su compañero de grupo municipal Horacio Royo, así como la candidata de Podemos Alianza Verde en las recientes elecciones del 8F y exdirectora del IAM, María Goikoetxea, entre otros representantes políticos.

Hacía pocos meses que Silvia había abierto su peluquería, pero se había integrado en el tejido social del barrio sumándose a la Asociación de Comerciantes 'Yo compro en Las Fuentes'. En nombre de ese colectivo ha tomado la palabra Aurora, quien ha mostrado su cercanía con la "valentía" y el esfuerzo emprendedor de Silvia, los que exhiben a diario tantas personas por sacar adelante un pequeño comercio de barrio.

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"Silvia era una mujer fuerte, luchadora, valiente. Una mujer como vosotras, de esas que no se rinden. De las que tiran hacia adelante casi lo que pase. De las que construyen su camino. Y si hay algo que los maltratadores no soportan, que les supera, son las mujeres que no dependen, mujeres que son libres y válidas", ha reivindicado en su memoria.

En un discurso emocionado y ante la atenta escucha de los presentes, la portavoz de los comerciantes de Las Fuentes ha llamado la atención sobre la importancia de la educación en casa y de la responsabilidad de las familias para educar en la igualdad y el respeto: "Educar sin privilegios por ser hombre o por ser mujer. Educar para convivir, no para dominar", ha apuntado.

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Ayuda contra la violencia machista

Con este crimen son ya 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y dos en el caso de Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca).

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.