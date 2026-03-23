Tanto la víctima como el detenido por la agresión son vecinos de Santander

El Albacete dice que ninguno de sus seguidores desplazados a Santander participó en muerte del hincha del Racing

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Las primeras averiguaciones policiales sobre la muerte de un hombre en Santander tras una agresión apuntan a que se produjo tras una discusión entre la víctima, que era un aficionado del Racing, y el detenido, seguidor del Albacete.

Tanto la víctima como el detenido por la agresión son vecinos de Santander, según la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que han explicado que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Oficina Nacional de Deportes.

Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos se iniciaron en el transcurso de una discusión entre los seguidores de ambos equipos, ya que el Racing de Santander y el Albacete disputaron en la capital cántabra un partido de LaLiga Hypermotion.

La discusión

Según recoge El Mundo, la discusión comenzó en la plaza de Simón Cabarga, donde varios aficionados del Racing se cruzaron con otro aficionado, un joven, del Albacete.

Según el citado medio, la disputa fue a más y los seguidores del Racing se encararon con el joven, que también respondió ante los ataques, y que al intentar huir empujó a Mariano, seguidor del Racing, con la mala suerte de que al caer se golpeó la nuca contra una alcantarilla.

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El Racing lamenta la muerte del abonado fallecido

El Real Racing Club compartía este domingo un mensaje en sus redes sociales, en el que ha lamentado el fallecimiento del abonado verdiblanco Mariano Gutiérrez Lois, al que ha definido como "uno de los nuestros", que ha muerto cuando se dirigía a los Campos de Sport de El Sardinero para presenciar el Racing-Albacete.

Asimismo, el club verdiblanco ha trasladado "nuestro más sentido pésame" tanto a su familia como a "todos los compañeros de grada, con los que tantas aventuras racinguistas compartió".

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El mensaje ha concluido con la frase "Descansa en paz, Mariano", junto a un los emoticonos de un corazón verde y unas estrellas.

El Albacete dice que ninguno de sus seguidores desplazados a Santander participó en muerte de Mariano

El Albacete Balompié ha emitido también un comunicado en el que ha asegurado que ninguno de sus seguidores desplazados a Santander --para presenciar el Real Racing Club-Albacete de este sábado-- se vio inmerso en la muerte del seguidor racinguista de 52 años fallecido en le previa del partido tras una discusión.

En este sentido, el club manchego ha descartado que este "trágico suceso" fuese causado por un enfrentamiento previo entre hinchadas.

Por ello, ha mostrado su "frontal disconformidad con todas aquellas informaciones que pretendan manchar el buen nombre de la afición del Albacete Balompié".