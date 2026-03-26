Ivanna Ortiz se declaró no culpable del tiroteo ante una corte de Los Ángeles

Si la encuentran culpable de todos los cargos, Ivanna Ortiz enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua

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La mujer que disparó con un rifle semiautomático contra la vivienda de la superestrella del pop Rihanna, se enfrenta a más de una docena de cargos por intento de asesinato y se declaró este pasado miércoles no culpable de lo ocurrido ante una corte de Los Ángeles.

A Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, la detuvieron a principios de marzo en un vecindario cercano a la residencia de la cantante barbadense después de huir del lugar.

Los cargos contra Ivanna Ortiz

El tiroteo ocurrió al mediodía del domingo 8 de marzo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Rihanna y su pareja, el rapero estadounidense A$AP Rocky, y sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

Ortiz enfrenta un cargo de intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos de disparos contra una vivienda. Inicialmente se le fijó una fianza de 10 millones de dólares, pero después se rebajó a 1.875.000.

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La mujer disparó hasta 20 veces

El abogado defensor de Ortiz pidió al tribunal que rebaje el valor de la fianza, pero la Fiscalía de Los Ángeles se opuso alegando que existe riesgo de fuga ya que ella reside en Florida y había sido arrestada previamente.

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Además, la Fiscalía angelina advirtió sobre su peligrosidad citando que la mujer supuestamente disparó "20 proyectiles con un fusil tipo AR" contra la vivienda, según información citada por 'FOX11'.

Las autoridades aún investigan los posibles motivos de la mujer para disparar varias rondas contra la vivienda. Las pesquisas se han concentrado en las publicaciones en Facebook de la mujer que nombró a la intérprete de ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ y le pedía que le “hablara directamente”.

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Si la encuentran culpable de todos los cargos, Ortiz enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua. Una nueva audiencia en el caso se ha fijado para el próximo 8 de abril.