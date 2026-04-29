Celia Molina 29 ABR 2026 - 10:44h.

Sofía, que está estudiando en el Forward College de Lisboa, celebrará su cumpleaños con un pequeño picnic en el campus

Así es el campus público en el que estudiará la princesa Leonor en Madrid: con sala de juicios y hasta una piscina con spa

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Tras el anuncio que la Casa Real hizo sobre el futuro académico de la Princesa Leonor - estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid cuando termine su formación militar - , llega otro importante acontecimiento para los Reyes de España: el 19º cumpleaños de su hija pequeña, Sofía.

La Infanta cumple un año más mientras cursa sus estudios universitarios en el Forward College de Lisboa, un centro exclusivo adscrito a la Universidad de Londres en el que, al igual que su hermana mayor, Sofía estudia un grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En su caso, la carrera tiene un modelo itinerante, por lo que, el año que viene, hará el segundo año en París y, el tercero, en Berlín.

En este centro, donde cada clase cuenta con un reducido grupo de 15 lumnos, los cumpleaños se celebran de forma muy discreta. Si hace bueno, los estudiantes, que eligen a los amigos con quienes quieren celebrarlo, organizan un pequeño picnic al aire libre con pizzas, magdalenas o tartas caseras. Así lo hará la Infanta en este 29 de abril que, siendo un día lectivo, pasará como una jornada más de su vida estudiantil en Portugal.

Sofía hará un picnic con sus compañeros de clase

Además de sus obligaciones en el Forward College de Lisboa, la apretada agenda de sus padres y de su abuela en Madrid también habría sido un impedimento para la celebración del cumpleaños. Hoy mismo, Felipe VI recibe en el Palacio de La Zarzuela a Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos humanos con motivo de su primera visita a nuestro país desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

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La apretada agenda del resto de su familia

Por otra parte, su madre, Letizia, presidirá el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona “Arte 2026”, en la cuarta etapa del Tour del Talento. Un galardón que reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que, a través de su liderazgo, compromiso y creatividad, impulsan proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad desde el ámbito artístico y cultural.

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Además, su abuela Sofía viajará fuera de España, pues asiste hoy a la inauguración de la primera gran exposición monográfica en el Reino Unido dedicada a Francisco de Zurbarán, considerado como uno de los principales referentes de la pintura española del siglo XVII. Esto, a lo que se suman la formación militar de su hermana, indica que los familiares más cercanos de la Infanta tampoco hubieran podido reunirse con ella en esta jornada.

Sofía tiene previsto viajar a Madrid el próximo puente del 1 de mayo, donde ya podría disfrutar de la compañía de sus padres, su abuela y su hermana, pudiendo así soplar las velas. Será la primera vez que la Familia Real se reúna al completo tras el anuncio de la matriculación de Leonor en una universidad pública de Madrid, donde los estudiantes la esperan ya con cariño y expectación.