La instructora de la causa insiste en que la obligación de mantener esa infraestructura era de la Demarcación de Costas

El perito judicial señala el mantenimiento de la pasarela y los materiales como causa de la tragedia de El Bocal

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SantanderLa jueza instructora de la causa abierta tras la muerte de seis jóvenes al romperse y ceder una pasarela a su paso en El Bocal, en Santander, ha rechazado dirigir la acción penal contra la empresa que proyectó ese paso e insiste en que la obligación de mantener esa infraestructura era de la Demarcación de Costas.

En un nuevo auto, dictado el 2 de junio, la magistrada rechaza la petición del Ayuntamiento de Santander de que dirija la acción penal contra la empresa que proyectó y construyó la pasarela, porque afirma que "no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado". Además, también inadmite la solicitud de la Demarcación de Costas que pidió que se requiriera al Ayuntamiento más documentación para analizar quién era responsable del mantenimiento de la pasarela.

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La jueza insiste en que las obligaciones de conservación y mantenimiento de la pasarela "correspondían a la Demarcación de Costas"

La magistrada señala que el auto que dictó en marzo, 20 días después del suceso que llevó a la muerte de seis jóvenes y provocó heridas a otra chica, "resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de la obligación de conservación y mantenimiento de la pasarela".

"Tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas en Cantabria, declarándose asimismo su responsabilidad civil. Se acordó de igual forma dirigir la acción penal frente a quienes ostentaban responsabilidades técnicas en el ámbito de dicho organismo, con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander", reitera la juez.

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Y añade que la petición de Costas "no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni elementos probatorios sobrevenidos de imposible conocimiento", por lo que rechaza esa solicitud de este organismo, cuyo responsable, José Antonio Osorio, así como dos de sus funcionarios declararán mañana, viernes, ante esa instructora.

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"Permitir en este momento procesal la reapertura de dicha controversia, sin base fáctica novedosa que lo justifique, introduciría una incertidumbre incompatible con la necesaria coherencia y ordenación de la instrucción", concluye.

La magistrada recuerda que la resolución del 23 de marzo de 2026, por la que acordó dirigir la acción penal contra Osorio y los otros dos funcionarios de Costas, es firme, no fue recurrida, y declara a ese organismo posible responsable civil del siniestro.

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Respecto a la petición del Ayuntamiento de Santander para que se investigue a la empresa que ejecutó la pasarela, la magistrada indica que el colapso de esa infraestructura se debió a dos factores: "determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado o utilizado para los herrajes de apoyo; y, de otra, la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento que resultaban exigibles".

Añade que de las actuaciones llevadas a cabo "no se desprende indicio alguno que permita atribuir a los responsables de la entidad contratista una conducta negligente con relevancia causal o coadyacente en la producción del resultado investigado".

"No consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativa", señala la magistrada, quien añade que "tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista".

Fue el 3 de marzo, sobre las cinco de la tarde, cuando la pasarela de la zona de El Bocal, que forma parte de la senda costera de Santander, se rompió mientras pasaban siete compañeros del instituto de Heras (Medio Cudeyo), de los que seis (una cántabra, tres vascos, una chica de Guadalajara y otra de Almería) fallecieron tras caer al mar, y otra, de Álava, resultó herida grave