Vecinos de Suerte de Saavedra de Badajoz protagonizan un altercado con la Policía que acaba con un detenido

Juanfran, el acusado de matar a David Salazar, habría usado un martillo y desmembrado el cuerpo: el cadáver apareció en una zona ya rastreada

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BadajozMáxima tensión en la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz. Varios familiares y vecinos de David Salazar, el joven desaparecido cuyo cadáver fue hallado desmembrado en un camino de Badajoz, protagonizaban durante el mediodía del jueves 11 de junio graves altercados con la Policía Nacional, con lanzamiento de piedras y otros objetos, durante la inspección a la tienda en la que tiene su negocio Juanfran, el detenido por su implicación en la muerte del joven.

Los enfrentamientos del entorno de David Salazar con los agentes de la Policía Nacional se producían tras la llegada de varios furgones a la zona donde se vio por última vez al joven que desapareció y cuyo cadáver ha aparecido desmembrado. Al parecer, los familiares y amigos de David Salazar creyeron que la llegada de estos furgones implicaba también el traslado de Juanfran hasta la tienda donde se vio por última vez a la víctima y donde se sospecha que el joven fue asesinado.

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"Lo matamos nosotros", amenaza el entorno de David Salazar

Nada más llegar los furgones de la Policía Nacional se han desatado y se han producido momentos de mucha tensión. Los familiares y amigos de David Salazar han estado lanzando objetos a los agentes mientras gritaban "que lo suelten, que lo matamos nosotros", informan desde el medio de comunicación 'HOY'.

Tras comprobar que el detenido no se encontraba en ninguno de estos furgones policiales la situación ha logrado calmarse.

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Ha sido entonces cuando los agentes han continuado durante la tarde de este jueves desplegados en torno al local que regentaba el presunto autor del crimen, mientras la situación se encontraba "más tranquila" tras desplazarse hasta el lugar "muchas" unidades de Badajoz y de otras localidades, después de que los familiares y amigos de David se hayan "agolpado" y se haya producido un "enfrentamiento" con la Policía y "algunos" vecinos de la zona.

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Además de tranquilizar la situación, la policía ha estado también guardando la seguridad de todos los ciudadanos en un barrio en el que, además las personas que les "atacan", también otros vecinos viven "tranquilamente", han explicado fuentes policiales.

Finalmente, la Policía Nacional confirma que ha habido un detenido y policías heridos, aunque sin poder precisar el número de afectados.

El acusado de asesinar a David Salazar desmembró su cuerpo: el cadáver apareció en una zona ya rastreada por la familia

Según indican fuentes conocedoras del caso, el cadáver de David Salazar fue hallado en la barriada pacense de Tulio apareció en varias bolsas de plástico, ya que el cuerpo fue descuartizado, aunque no precisan el momento en el que se trasladaron a la zona de vegetación donde fue hallado. Juanfran, el hombre detenido por la muerte de David Salazar, fue el mismo que facilitó en uno de los interrogatorios que le realizó la Policía Nacional la localización del cuerpo.

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Según ha podido saber este jueves la web de 'Informativos Telecinco' a través de la plataforma Adonay, el presunto autor de la muerte habría empleado "un martillo" para acabar con la vida de la víctima y habría "desmembrado el cuerpo" antes de ocultar los restos. Los agentes siguen analizando las cámaras de seguridad cercanas al establecimiento e inspeccionando de forma exhaustiva el local para obtener nuevas pistas.

Juanfran, como destacó la franquicia Horno Extremeño a este medio, era arrendatario de una tienda con esta licencia en la calle Luis Andreu Fernández Molina. Estaba denunciado por la empresa, tenía una orden de desahucio por impago y un juicio fijado para el próximo mes de octubre por esta situación. Las pesquisas apuntan a que los hechos se habrían producido en el interior del local. No obstante, los investigadores siguen tratando de esclarecer si el acusado utilizó su coche para trasladar los restos (que habría introducido en varias bolsas).

Ya se informó que su vehículo había sido confiscado incluso antes de su detención y que se buscaban muestras biológicas en el mismo. Entre las hipótesis que se barajan figura un posible móvil económico. Este medio ya informó de que, según el entorno de la víctima, Juanfran mantenía una deuda con David.

El detenido pasará a disposición judicial presumiblemente el sábado. El suceso ha causado una gran consternación en la barriada de Suerte de Saavedra.