Asun Chamoso 22 JUN 2026 - 16:41h.

La campaña solidaria del CD La Floresta es para recaudar fondos para el entierro del joven de 12 años

El club de fútbol anuncia que Maikel tendrá una zona de gol del campo con su nombre

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TarragonaTarragona sigue de luto oficial por la muerte de tres menores en la playa de l'Arrabassada el pasado viernes. En el club de fútbol de Michael, de 12 años, siguen conmocionados por la tragedia y están arropando a su familia y amigos. "Es un golpe muy duro. Son momentos muy difíciles de afrontar. Estuve con los padres. La madre se desmayó. Lleva tres días sin comer", explica Pablo González, presidente de CD La Floresta.

El presidente del club recuerda que fue él quien fichó a Michael cuando tenía unos siete años. En el tiempo que llevaba en el equipo tarraconense, se había convertido en todo un ejemplo. "Ha estado con nosotros cuatro años. Ha sido un referente en el equipo Sub-13. Era el capitán del equipo. Jugaba de delantero. Era un goleador y el que marcaba la diferencia".

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Una diferencia que marcaba "tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su pérdida, junto a la de las otras víctimas de esta tragedia, nos deja un dolor inmenso y un vacío imposible de llenar", recoge el club en un comunicado, en el que destacan que "era un niño excepcional, querido por compañeros, entrenadores, familiares y por todas las personas que tuvieron la suerte de conocerle. Su sonrisa, su compañerismo y su pasión por el fútbol permanecerán para siempre en nuestros corazones".

Un jugador que despuntaba y por el que algunos equipos se habían interesado para ficharle. "Él quería quedarse en CD La Floresta porque estaba muy a gusto porque es como una familia. Era un jugador muy determinante", señala González. Una familia futbolística rota por el dolor de su pérdida. "Sus compañeros, las familias y todos estamos destrozados. Era un líder y un niño que se hacía querer", afirma.

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Campaña solidaria y el gol de Maikel

"En estos momentos tan difíciles, queremos estar al lado de su familia y brindarles todo nuestro apoyo para que puedan afrontar esta dura situación y ofrecerle la despedida que se merece", indica el club. Por ello, han iniciado una campaña solidaria de donaciones para colaborar en los gastos. El objetivo es recaudar fondos para sufragar la compra de un nicho y la lápida en el cementerio de Tarragona, que puede rondar los 8.000 euros. En el caso de que haya algún remanente, se destinará a la familia del joven, según aclara el presidente.

El club de Michael ya está preparando cómo rendirle tributo. Según avanza, Maikel, que es como le conocían en la entidad y le gustaba que le llamaran, tendrá un gol del campo dedicado a su memoria. "En la portería norte, detrás de la red, pondremos los colores del club y en el centro, en un cuadrado blanco, pondrá: 'El gol de Maikel' y al lado, una fotografía de él en su recuerdo", concreta el presidente.

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La despedida de Michael se celebrará este martes a las cuatro de la tarde en el tanatorio de Tarragona. Un acto emotivo en el que "quien desee escribir una carta de despedida puede hacerlo y un amigo de Maikel las leerá durante la ceremonia".

"Los arrastró la corriente"

La tragedia sucedió el viernes cuando un grupo de jóvenes estaba en la playa de l'Arrabasada de Tarragona. "Me llamaron avisándome de que Michael se había ahogado". Al llegar al lugar, explica cómo fue precisamente el jugador de CD La Floresta al que un helicóptero extrajo del agua ya fallecido mientras dos amigos eran reanimados en la arena por los servicios de emergencia. El presidente del club desmiente que los menores se lanzaran desde las rocas al mar. "El agua se los llevó y los metió para dentro y no podían salir. Fueron arrastrados por la corriente".