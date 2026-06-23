La Fiscalía considera que los nuevos indicios pueden indicar hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa"

Expertos descartan que los hematomas del bebé presuntamente maltratado por sus padres sean a causa de una sonda

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La Fiscalía ha detectado nuevos elementos de "extrema gravedad" contra el padre encarcelado por maltratar presuntamente a su bebé en Barcelona. La acusación pública entiende que al hombre se le podría atribuir un delito de homicidio en grado de tentativa al niño de seis semanas que llegó al hospital Vall d'Hebron con signos de violencia física y sexual.

El juez de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona ha decidido mantener en prisión al hombre, acusado de maltratar a su bebé, tras ser detenido el pasado mes de marzo junto a su mujer, que se encuentra en libertad y ha pedido volver a declarar.

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La Fiscalía Provincial de Barcelona ha ha pedido al juez que convoque a las partes a una nueva comparecencia "urgente" para revisar la situación personal del padre, al considerar que los indicios que le incriminan no solo persisten "sino que se han visto extraordinariamente reforzados" con el hallazgo de "nuevos elementos de cargo de extrema gravedad", según informa en un comunicado.

La Fiscalía consideran que estos nuevos indicios "obligan" a una recalificación de los hechos, al entender el Ministerio Público que las lesiones que presentaba el bebé "comportaban un riesgo vital para el mismo, pudiendo ser los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa".

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Esta nueva eventual acusación por homicidio en grado de tentativa, según la Fiscalía, se sumaría al resto de conductas investigadas, por los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual.

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Para la Fiscalía, la prisión provisional acordada para el padre, inicialmente por obstrucción a la justicia, reiteración delictiva y protección de la víctima, es una medida "proporcional, necesaria y adecuada", por lo que las medidas alternativas de libertad planteadas por su defensa "son insuficientes".

La acusación pública, en esa línea, ha pedido al juez que convoque a las partes a una nueva comparecencia urgente para revisar la situación personal del investigado, para que se mantenga la prisión preventiva reforzando los motivos por los que se acordó, ya que aprecia que ahora también existiría riesgo de fuga.

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El padre y la madre del bebé están acusados de maltrato, lesiones graves y agresión sexual

La abogada del padre, Montse Antolino, pidió que quedara en libertad con el argumento de que ya no puede influir en los testigos de su entorno familiar, dado que estos ya han declarado, si bien el juez lo ha desestimado.

El hombre ingresó en prisión el pasado 20 de marzo junto a su mujer, enfermera de la Vall d'Hebron, ambos acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual a su bebé de seis semanas, quien arrastrará secuelas de por vida a consecuencia de los hechos.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona estimó el pasado mes de mayo el recurso presentado por la madre del bebé y acordó dejarla en libertad provisional, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, mientras confirmó la prisión preventiva para el padre.

La defensa del padre del bebé, en su petición, argumentaba que han cambiado las circunstancias por las que la Audiencia de Barcelona acordó mantenerlo en prisión el pasado mes de mayo, ya que entre otros motivos el tribunal arguyó que había riesgo de que pudiera "contaminar" a los testigos, la mayoría de su entorno familiar.

Hace unos días comparecieron ante el instructor una veintena de testigos de la causa, entre ellos familiares de los progenitores. En el caso de la madre, la Audiencia la dejó en libertad al considerar que los indicios que pesaban contra ella se fueron "debilitando" a lo largo de la instrucción, aunque le impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España.

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con apenas seis semanas, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves.