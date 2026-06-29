El propietario de una tienda de la calle Navarrería relata cómo abrazó a una de las víctimas y habló con ella para mantenerla despierta

Un muerto y dos heridos al ser atropellados por un camión de la basura en el Casco Viejo de Pamplona

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Las dos mujeres que resultaron heridas de mayor gravedad en el atropello provocado por un camión de recogida de residuos en la calle Navarrería de Pamplona permanecen ingresadas, estables dentro de la gravedad, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Navarra.

Mientras continúa la atención a las víctimas y sus familias, las administraciones trabajan para esclarecer las circunstancias de un accidente, que dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas.

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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), responsable del servicio de recogida de residuos, ha confirmado que mantiene contacto permanente con el Ayuntamiento de Pamplona para colaborar en la investigación del siniestro, ocurrido en la tarde del domingo en una de las zonas con mayor afluencia de personas durante los fines de semana.

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La investigación sigue abierta

El presidente de la MCP, David Campion, ha asegurado que la entidad está colaborando con el Ayuntamiento para determinar qué provocó el accidente. A través de un mensaje publicado en la red social X, ha trasladado su apoyo a las personas afectadas y a sus familias, además de calificar lo sucedido como un "terrible" accidente.

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Las primeras informaciones apuntan a una posible avería en el sistema de frenado del camión de recogida de residuos, extremo que deberá ser confirmado por la investigación abierta tras el siniestro. El vehículo atropelló a varias personas mientras descendía por la cuesta de Navarrería hasta acabar empotrado contra la fachada de un establecimiento.

La prioridad de los investigadores pasa ahora por reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las causas exactas que originaron el atropello, mientras continúan recabando información técnica sobre el estado del vehículo y los testimonios de los presentes.

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Evolución de las personas heridas

El Departamento de Salud ha informado de que las dos mujeres de 38 y 30 años que fueron trasladadas en estado muy grave permanecen ingresadas en la UCI del Hospital Universitario de Navarra, donde evolucionan de forma estable dentro de la gravedad de sus lesiones.

Además de estas dos pacientes, una tercera persona continúa hospitalizada, mientras que una cuarta recibió atención sanitaria en el centro Doctor San Martín y pudo recibir el alta el mismo día del accidente.

El atropello dejó una víctima mortal y cuatro personas heridas, movilizando un amplio dispositivo sanitario y de emergencias para atender a las víctimas y asegurar la zona tras el impacto del camión.

El comerciante que abrazó a las heridas: "Voy a estar todo el rato contigo, no te voy a soltar"

Moha, propietario de una tienda de textil situada en la cuesta de Navarrería, fue una de las primeras personas en auxiliar a las víctimas tras el impacto del camión contra la fachada de su establecimiento, como informa 'Diario de Navarra'. "Acabé de colocar el género, entré hasta el mostrador y, en cosa de tres segundos, escuché el golpe. 'Bum, bum, bum'", recuerda, en declaraciones al medio local. Tras romper parte del escaparate, consiguió acceder a dos de las jóvenes heridas. "Empecé a ayudar a las dos a las que tenía acceso", explica.

Durante cerca de 15 minutos permaneció junto a ellas intentando que se mantuviera despierta. "Estuvimos abrazándonos el uno al otro y dándole la mano para mantener la consciencia", relata sobre una de las jóvenes. "No dejes que me muera", recuerda que le repetía una de las heridas. "Voy a estar todo el rato contigo, no te voy a dejar", le respondía mientras le sujetaba la mano, le daba agua y le refrescaba la cabeza. "Intenté que estuviera consciente, hablándome y mirándome todo el rato". Para distraerlas de la gravedad de la situación, asegura que hablaron "de cualquier tema que no fuera el accidente", incluso "de las faldas de la tienda o de la playa".

Un día después del accidente, Moha reconoce que continúa en estado de 'shock'. "Está siendo un día muy duro. No he podido pegar ojo en toda la noche", admite. Aun así, intenta quedarse con la parte positiva. "Te quedas con la satisfacción de haber podido salvar al menos dos vidas". Convencido de que aquellos primeros minutos fueron decisivos, concluye: "Creo que fueron claves esos quince minutos. No las conocía de nada, pero generamos un vínculo muy fuerte en un cuarto de hora".