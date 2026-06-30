La familia sostiene que aportará fotografías y audios a la causa para demostrar que los padres eran cariñosos con la bebé

Los médicos no detectaron signos de malos tratos en el bebé muerto presuntamente a manos de sus padres en Sabadell

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SabadellLa familia de la bebé de tres meses muerto en Sabadell, presuntamente por malos tratos, afirma que creen en la inocencia del padre, que está en prisión preventiva, y que presentarán fotografías recientes, el testimonio de un hermano que vivía con la pareja y un historial pediátrico sin incidentes, según informa 'El Periódico'.

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"Mi hijo adoraba a su hijo", señala la madre del progenitor al medio citado. La abuela del pequeño, que quiere permanecer en el anonimato, se siente abrumada con todo lo ocurrido porque todavía "no han podido llorar la muerte de su nieto".

La abuela dice que la bebé dejó de respirar mientras le cambiaban el pañal

La mujer explica que todo ocurrió en la madrugada del pasado viernes 26 de junio. El bebé despertó a los padres llorando de hambre y los progenitores le prepararon un biberón y le cambiaron el pañal. Cuando lo tenían en el cambiador, según la versión de la abuela, el bebé dejó de respirar.

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La mujer cree que fue entonces cuando el padre, tratando de reanimarlo desesperadamente, quizás le causó lesiones al bebé. El SEM pudo reanimarlo y lo trasladó al Parc Taulí de Sabadell. En este centro hospitalario se practicaron pruebas al bebé, que acabó muriendo la madrugada del viernes.

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"Él me ha jurado que jamás le haría daño y yo pongo la mano en el fuego por él", resalta la mujer

Los médicos, al ver que el bebé presentaba síntomas compatibles con haber sido sacudido bruscamente, avisaron a la Policía y los Mossos detuvieron a los padres. La abuela no concibe que su hijo y su nuera lo maltrataran: "Mi hijo adoraba al bebé. Él me ha jurado que jamás le haría daño y yo pongo la mano en el fuego por él".

La autopsia será reveladora en este caso porque si el bebé presenta lesiones de días anteriores a su muerte, será muy difícil acreditar que no hubo maltrato. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunicó este domingo que los padres, al pasar a disposición en el juzgado 3 de Sabadell, solo respondieron a preguntas de la abogada que los defiende.

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El juez ordenó que ingresaran en prisión preventiva en el marco de la investigación por "maltrato habitual con resultado de muerte". Ahora, la familia sostiene que aportará fotografías y audios a la causa para demostrar que los padres eran "cariñosos" con el bebé. Según la abuela, hay imágenes del día anterior a su muerte en las que aparece de cuerpo entero y donde se aprecia que no hay heridas ni lesiones.

"La médico habría dicho algo si lo maltrataban, ¿no?", cuestiona la abuela de la bebé

La mujer destaca que el bebé estaba siendo atendido por una pediatra de un CAP de Sabadell: "La médico habría dicho algo si lo maltrataban, ¿no?". La última revisión que le hicieron fue a mediados de mayo pero hace dos semanas lo llevaron al CAP de urgencias "por una picada de mosquito que generó una reacción grande en la piel".

Salut ha puesto en marcha una investigación para revisar la atención sanitaria que recibió el menor y comprobar si se siguieron los protocolos establecidos. Asimismo, también tienen previsto contactar con Aragón, que es donde nació la criatura.

En el piso donde los padres vivían con el bebé también residía un hermano del progenitor. La familia intentará que pueda hablar como testigo porque, según la abuela del pequeño, declarará que nunca presenció los supuestos malos tratos.

El padre llevaba casi 20 años viviendo en Sabadell pero la mujer quiso dar a luz en Zaragoza. Un mes después de nacer el pequeño, el 24 de marzo, regresaron a Cataluña. El progenitor estaba de baja por paternidad y la madre había vuelto a trabajar. Ahora, ambos -de 26 y 23 años- se encuentran en la cárcel acusados de maltratar y matar a su hijo.