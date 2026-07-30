La Policía Nacional mantiene la desaparición voluntaria como principal hipótesis y continúa sin pistas sobre su paradero

La búsqueda de Carmen en Lugo: sus vecinos reconstruyen sus últimos movimientos mientras los investigadores analizan el rastro de su teléfono

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La búsqueda de Carmen L. R., la joven de 24 años desaparecida la pasada semana en Lugo, se reorientará este viernes hacia la zona de A Cheda, donde la Policía Nacional continuará el dispositivo con el apoyo de Protección Civil, el Ayuntamiento y ciudadanos voluntarios. Por el momento, la principal hipótesis sigue siendo la de una desaparición voluntaria.

Finaliza el rastreo en el río Miño y el monte Segade

Según han explicado fuentes policiales, se dan por concluidas las labores de búsqueda en el entorno del río Miño, donde se centró el operativo el pasado fin de semana, y en el monte Segade, zona en la que continuaron los trabajos durante los últimos días.

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Ambos eran lugares conocidos para la desaparecida, aunque los rastreos no han permitido encontrar ningún indicio sobre su paradero. El operativo se trasladará este viernes al entorno de A Cheda, con salida desde el Hostal San Lázaro.

En esta ocasión, las labores de búsqueda se realizarán a pie y no participarán unidades especializadas. No obstante, la Policía Nacional prevé incorporar a la Unidad de Caballería durante la jornada del sábado para reforzar el dispositivo.

Los investigadores continúan considerando como principal hipótesis que se trate de una desaparición voluntaria. Esta línea de investigación se sustenta en que el día anterior a desaparecer, el lunes 20 de julio, la joven ya protagonizó un "amago de desaparición", aunque entonces fue localizada por los agentes y puesta a disposición de sus familiares.

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La operación de búsqueda está siendo coordinada por la Policía Nacional, con la colaboración de los familiares de Carmen y de distintos medios especializados.

Así es Carmen L. R.

La alerta fue difundida por la asociación SOS Desaparecidos, que calificó el caso como de alta vulnerabilidad.

La joven tiene 24 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour.

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La familia presentó la denuncia tras perder el contacto con ella y la Policía Nacional activó de inmediato el dispositivo de búsqueda. Carmen fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa, en Lugo. Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación y recuerdan que cualquier información que pueda ayudar a localizar a la joven debe comunicarse de inmediato a la Policía Nacional, la Guardia Civil o a los servicios de emergencias.