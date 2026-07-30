Los investigadores creen que el origen de las llamas del incendio de Benalmádena ha sido un cargador eléctrico

Mueren dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena, Málaga: su madre y un bombero, heridos

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BenalmádenaDos menores de 10 y 15 años han muerto la madrugada de este jueves en un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, núcleo de población de Benalmádena (Málaga), en el que también han resultados heridos un bombero y su madre.

Varios testigos avisaron al teléfono 112 sobre las 5:40 horas de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios del 061, los Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, la Policía Nacional y la Policía Local.

Araceli, la madre de los menores, herida de carácter grave

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', el fuego se habría originado en la escalera A del bloque. Al parecer, los Bomberos y las autoridades creen que las llamas podrían haber sido originadas por un cargador eléctrico.

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Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento los dos menores, mientras que su madre, Araceli, ha resultado herida grave y trasladada a un hospital.

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Los vecinos, "impresionados" por el incendio

Los hechos han ocurrido en el interior de un edificio de la calle Ónix, donde cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

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Una vez evacuados de sus viviendas, los vecinos se han mostrado en la calle completamente impresionados al ser testigos del avance de las llamas.

Un bombero también ha resultado herido

A su llegada, los equipos de rescate se encontraron las llamas muy avanzadas e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de los dos menores.

Uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo también ha resultado herido y varios agentes de Policía y bomberos han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo.